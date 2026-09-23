Paz dice que la población "ha aceptado" el alza al 100% del diésel porque era una necesidad

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, afirmó este miércoles que la población aceptó el levantamiento de la subvención al diésel, y por ende el alza de precio al 100% del carburante, porque era una necesidad para el país.

"Hoy la población ha aceptado ese cambio, no porque esté feliz con el presidente, hay que ser honestos, sino porque es necesario", dijo el mandatario durante su participación en la Conferencia CAF-PNUD en Nueva York.

Asimismo, Paz indicó que luego de subir el precio del diésel las filas a nivel nacional desaparecieron y explicó que el 45% de las colas era para el contrabando del carburante a otros países.

En ese sentido, explicó que la "crisis energética" es a nivel mundial, no solo en el país, y reconoció que el levantamiento de la subvención tendrá un impacto en las vidas de los ciudadanos.

Por otra parte, el presidente remarcó la importancia de la institucionalidad, para resolver los problemas de la gente. "Si la institucionalidad no resuelve mis problemas, por qué necesito institucionalidad. El concepto de necesidad tiene que ser parte de porque yo quiero tener un Estado que me atienda, para lo que necesito", dijo.