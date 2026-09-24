Bono Juancito Pinto: Requisitos, fechas y modalidades para cobrar los Bs 300
Este 26 de septiembre inicia el pago del Bono Juancito Pinto 2026 con un incremento de Bs 100. En esta oportunidad se entregará Bs 300 a estudiantes de unidades educativas fiscales, de convenio y centros de educación especial. Estas son las fechas, modalidades y requisitos para acceder al beneficio.
Este lunes 21 de septiembre inició el registro para cobrar el Bono Juancito Pinto. el registro de madres, padres y tutores se realizará hasta el 16 de octubre en los establecimientos educativos correspondientes.
Para el registro, madres, padres o tutores deben presentar el CI o documento que acredite la tutoría del estudiante. Así lo informó el ministro de Educación Erick Sanjinés.
El bono podrá cobrarse mediante tres modalidades desde el 26 de octubre de 2026: mediante la ventanilla de entidades financieras autorizadas, abono directo a una cuenta del Banco Union o a través de la app de su billetera móvil Yasta.
Para habilitar esta última modalidad de requiere registrar el número de celular, la cédula de identidad, un correo electrónico y completar la verificación de identidad mediante el teléfono. El proceso incluye el escaneo del documento de identidad, validación facial y la creación de una clave numérica de seis dígitos.
De acuerdo con el Ministeri de Educación, la habilitación para el cobro, se dará una vez que la madre, padre o tutor realice el registro correspondiente en las fechas establecidas.