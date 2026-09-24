Científico boliviano y exbecario Fulbright participa en el histórico hallazgo del Tilcayo

País
Los Tiempos Digital
Publicado el 24/09/2026 a las 15h05
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El biólogo boliviano y ex becario del Programa Fulbright financiado por el gobierno de Estados Unidos, Dr. Enzo Aliaga Rossel junto con la bióloga Paola Nogales Ascarrunz identificaron una nueva especie de felino silvestre en Bolivia. Bautizado como Tilcayo (Leopardus tilcayo), el animal habita en el bosque de los Yungas y constituye la primera nueva especie de felino descrito por la ciencia en más de un siglo.

El hallazgo fue posible mediante la combinación de análisis genéticos y estudios morfológicos. Los investigadores determinaron que el Tilcayo se separó de otros felinos del grupo de los llamados “gatos tigre” hace aproximadamente 1,4 millones de años, confirmando que se trata de una especie distinta que había sido para la ciencia.

"Nos enorgullece haber apoyado la formación académica del Dr. Aliaga en Estados Unidos y de su logro pionero al descubrir el Leopardus tilclayo junto a la bióloga Nogales. Más de 450 bolivianos han cursado estudios en Estados Unidos gracias a las becas Fulbright desde que el programa se inició en Bolivia en 1952, y el Dr. Aliaga es el más reciente de una larga lista de ex becarios que regresaron al país para contribuir a hacerlo más seguro, más fuerte y más próspero", afirmó Christopher Jones, consejero de Prensa, Cultura y Educación de la Embajada de Estados Unidos.

Becado por Fulbright, Enzo Aliaga Rossel estudió en la universidad de Syracuse- en el Programa de Maestría de Gestión y Manejo de Fauna Silvestre y Pesquería de la Facultad de Ciencias Ambientales y Silvicultura. Luego, hizo un doctorado en la Universidad de Hawái en Manoa, en el Programa de Ecología, Evolución y Biología de la Conservación. Finalmente, hizo un post doctorado en la Universidad de Nebraska. Es mastozoólogo y actualmente es investigador del Instituto de Ecología de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) y cofundador del Programa de Investigación de Félidos de Bolivia.

“Esta investigación tomó varios años y es enfocada en la genética. Queríamos construir los árboles filogenéticos del grupo de gatos tigre que es un grupo poco conocido. Al final, la gran sorpresa fue descubrir que el boliviano era una especie nueva para la ciencia. Ahora necesitamos conservar su hábitat y emprender acciones de conservación para protegerlo, entender su biología, su ecología y su distribución. Hay muchos estudios por hacer, lo que abre la puerta a nuevos investigadores que quieran apoyar en su investigación. Sobre todo, pedimos el trabajo conjunto de todos para lograr su conservación”, dijo Aliaga. 

El nombre recupera el término tradicional Tilcayo, utilizado ancestralmente por comunidades de la región de los Yungas, que según dicen significa “pie pequeño”, que lo diferencia de otros felinos de la zona con patas más grandes. Pesa entre 1,5 y 2 kilogramos y habita en zonas afectadas por la deforestación y otras actividades humanas.

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