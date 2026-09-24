Diésel: choferes marchan en Oruro y Potosí y más sectores llaman a protesta

En plena vigencia del estado de excepción, los transportistas de Oruro y Potosí se movilizaron ayer en contra de la eliminación a la subvención del diésel.

Los choferes de ambos departamentos exigieron al Gobierno abrogar el Decreto Supremo 5716, que elimina la subvención del diésel y fija el nuevo precio.

Los choferes de Oruro y Potosí se adelantaron a la medida que anunciaron sus colegas del país que este lunes cumplirán un paro de 24 horas con repliegue de sus vehículos y marchas de protesta.

Las marchas fueron durante la mañana y no ocurrieron mayores incidentes en ninguna de las dos ciudades.

En tanto, el comandante general de la Policía, Adrián Álvarez, ratificó ayer que la institución del orden y las Fuerzas Armadas no permitirán bloqueos de carreteras debido al estado de excepción que rige en el país.

En Oruro señalaron que el nuevo precio del diésel afectará al sector y advirtieron que el incremento del combustible también podría repercutir en los precios de los productos de primera necesidad.

Otros sectores también anunciaron medidas de protesta.

El dirigente de la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos Túpac Katari, Rolando Choque, afirmó que se está consolidando una alianza “social-territorial” para exigir al Gobierno la ejecución de las obras comprometidas para las provincias y una mayor asignación de recursos para el desarrollo de la región.

Choque leyó una resolución con cinco conclusiones. En uno de los puntos, acordaron que cada organización se reunirá con sus bases para fijar una posición respecto a la eliminación de la subvención al diésel y su impacto en la economía.

Además, exigieron al Gobierno solucionar la crisis económica y contener el alza de los precios de los productos de la canasta familiar, que, según los dirigentes, se agudizó a causa del incremento del costo de los carburantes.

Por su lado, el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq) instruyó ayer a los productores del campo subir en 50% los precios de consumo en sus productos y manifestaron su rechazo por el levantamiento de la subvención al diésel.

El Conamaq indicó que se reunirán sus miembros con las organizaciones sociales para evaluar la coyuntura del país y su reacción frente a la “mala política”.

Primera protesta

“Es la primera movilización en rechazo y protesta contra el Decreto 5716. Para nosotros es una relocalización discriminatoria de parte del Estado. Ha tocado el bolsillo del ciudadano de a pie. Sabemos que el combustible es el común denominador; si hay una crisis, compartiremos la crisis todos”, declaró Lucio Méndez, ejecutivo de la Federación de Choferes de Oruro.