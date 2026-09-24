Fallece el arzobispo de Sucre, Ricardo Centellas

La Iglesia Católica de Bolivia confirmó este jueves el fallecimiento de monseñor Ricardo Ernesto Centellas Guzmán, arzobispo primado de Sucre, quien murió a causa de un paro cardíaco en la ciudad de Oruro, donde participaba en los actos por el aniversario de la Universidad Católica Boliviana (UCB).

Una comisión de sacerdotes del clero chuquisaqueño se trasladó hasta Oruro para gestionar el traslado de sus restos a Sucre, donde se instaló una capilla ardiente para su velatorio.

Centellas, de 63 años, nació en Chuquisaca y fue ordenado sacerdote en 1988. En su trayectoria dentro de la Iglesia fue obispo de Potosí y, en 2020, fue designado arzobispo de Sucre por el papa Francisco. También presidió la Conferencia Episcopal Boliviana entre 2015 y 2021 y desde 2021 tenía el título de Arzobispo Primado de Bolivia.

Además de su labor pastoral, mantenía una estrecha relación con la Universidad Católica Boliviana, donde ejercía como Gran Canciller desde noviembre de 2024. Precisamente, se encontraba en Oruro para participar de las actividades por el aniversario de la institución cuando ocurrió su fallecimiento.

Durante los últimos años, Centellas también tuvo participación en el debate sobre la situación del país. En distintos momentos llamó al diálogo para resolver conflictos y se pronunció sobre la necesidad de cambios estructurales y una mayor participación de la ciudadanía.

La Conferencia Episcopal Boliviana expresó su pesar por la muerte del arzobispo y destacó su servicio pastoral. Sus restos serán trasladados a Sucre, donde se realizarán los actos de despedida.