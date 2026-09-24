Gobernadores se declaran en alerta y dan plazo al Gobierno hasta el 31 de octubre por el 50-50 y el diésel

País
Los Tiempos y agencias
Publicado el 24/09/2026 a las 16h00
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Los gobernadores de seis departamentos se reunieron este jueves en Santa Cruz y acordaron declararse en estado de alerta, además de dar plazo al Gobierno nacional hasta el 31 de octubre de 2026 para responder a sus demandas sobre la redistribución de recursos y el impacto del nuevo precio del diésel. La reunión se realizó en la Casa de Gobierno de Santa Cruz y participaron los gobernadores de Santa Cruz, La Paz, Tarija, Chuquisaca, Oruro y Cochabamba.

Uno de los principales pedidos es que el esquema de redistribución 50-50 se haga efectivo desde el Presupuesto General del Estado 2027. Los gobernadores plantean que la medida permita aumentar los recursos de las gobernaciones sin reducir los ingresos que reciben las universidades públicas y los gobiernos municipales. Este pedido se basa en el acuerdo firmado el 5 de agosto entre el Gobierno nacional y los nueve gobernadores.

Otro punto está relacionado con el precio del diésel. Las gobernaciones señalan que sus presupuestos para 2026 fueron elaborados tomando como referencia un precio de Bs 6,73 por litro, por lo que el nuevo costo, establecido tras el retiro de la subvención, genera un gasto adicional que no estaba contemplado. Por ello, solicitaron al Gobierno mecanismos de compensación y modificaciones presupuestarias para cubrir el mayor costo del combustible.

Entre sus demandas también está que el Tesoro General de la Nación transfiera recursos extraordinarios para compensar el gasto adicional en diésel destinado a servicios departamentales, como el mantenimiento de carreteras, la atención en salud y el funcionamiento de maquinaria. Además, piden que se establezcan mediante normas los mecanismos de apoyo financiero, con montos y plazos definidos.

Los gobernadores también plantearon que se autoricen modificaciones entre partidas y fuentes de financiamiento para cubrir el incremento del gasto en combustible sin que este sea contabilizado dentro de los límites de funcionamiento de las gobernaciones. A esto se suma el pedido de una norma que libere a los gobiernos departamentales de financiar la emisión de títulos de bachiller.

La reunión se desarrolló después de que el gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, convocara a sus pares para coordinar una posición sobre la redistribución de recursos. Pando, Beni y Potosí no estuvieron presentes en el encuentro.

Con estas demandas, las gobernaciones esperan que el Gobierno responda hasta el 31 de octubre y avance en los compromisos asumidos para la gestión 2027.

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