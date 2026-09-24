Mariaca y el presidente del TDJ cruceño reconocen a la CPE en tema de sucesión

El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, expresó ayer su reconocimiento al presidente del Senado, Diego Ávila, como presidente del Estado.

“Saludar al presidente de la Cámara de Senadores y, como yo le decía anoche, presidente constitucional el día de hoy de Bolivia, porque para mí es eso, no estando el presidente y el vicepresidente quién asume es el presidente del Senado de nuestro país. Para mí. Allá los comentarios”, dijo Mariaca.

El presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, Aldo Quezada, dijo ue la línea de mando la establece la Constitución Política del Estado y un decreto no está por encima.

La polémica surgió por el viaje del presidente, Rodrigo Paz a Estados Unidos, y las declaraciones del vicepresidente Edmand Lara que se declaró presidente en suplencia. Sin embargo, el vicepresidente también salió del país a Paraguay y dejó su sucesión a Diego Ávila.

Mariaca

Durante el acto de conmemoración por los 216 años de la gesta libertaria de Santa Cruz, el Fiscal General brindó un discurso ante autoridades e invitados. En su intervención, Mariaca realizó los saludos protocolares y fue ahí que reconoció a Ávila como Presidente en Ejercicio del Estado.

En tanto, Aldo Quezada, afirmó ayer que la Constitución Política del Estado (CPE) establece la “línea vertical de mando” ante la ausencia del Primer Mandatario y dejó en claro que la Carta Magna está por encima de cualquier decreto.

“La Constitución así lo establece, puede haber disposiciones que interpreten aquello, pero, mientras eso no exista, la Constitución así lo establece”, dijo Quezada en contacto con Unitel.

Asimismo, afirmó que “de ninguna manera” un Decreto estará por encima de la Constitución.

Rechazo

El Gobierno rechazo la postura del vicepresidente Lara y afirmó que Paz gobierna a través de medios tecnológicos en cumplimiento a su propio Decreto. El artículo 169 de la CPE señala que “en caso de impedimento o ausencia definitiva de la Presidenta o del Presidente del Estado, será reemplazada o reemplazado en el cargo por la Vicepresidenta o el Vicepresidente y, a falta de ésta o éste, por la Presidenta o el Presidente del Senado, y a falta de ésta o éste por la Presidente o el Presidente de la Cámara de Diputados.