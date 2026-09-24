En la ONU, Rodrigo Paz denuncia que el narcoterrorismo financió los 53 días de bloqueos en Bolivia

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Publicado el 24/09/2026 a las 13h31
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El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, denunció este jueves, en su primera intervención en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la presencia del narcoterrorismo en el país al que acusó de financiar un paro de 53 días.

"(...) y en la gobernanza viene un peligro de fondo que queremos denunciar en este espacio de las Naciones Unidas, 53 días bloqueados en Bolivia, bloqueadas las carreteras, bloqueadas la asistencia, la salud, a la educación, más de 20 muertos y financiado por el narcoterrorismo", afirmó el mandatario.

Durante su discurso, Paz aclaró que una cosa es el derecho a la protesta y otra "querer romper el ámbito constitucional y democrático de nuestras naciones".

Agregó que "esas mafias" que no tienen constitución ni leyes, "utilizan el crimen organizado, utilizan recursos, ya sea del narcotráfico, ya sea del contrabando, ya sea del oro" para destruir constituciones, democracias y estabilidad social.

Ante situación, el jefe de Estado afirmó que "Bolivia está peleando" por producir, exportar, invertir, generar empleo, tecnología y por integrarse al mundo.

Entre mayo y junio de este año, Bolivia vivió 53 días de bloqueos de carreteras, lo que generó afectaciones al libre tránsito, trabajo, educación y atención médica. Según estimaciones del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, el daño económico superó los 3.000 millones de dólares.

 

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