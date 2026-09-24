Paz alude a Evo ante la ONU: "Otro líder de mi nación hizo de la hoja de coca una traición"

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, aludió a Evo Morales, durante su discurso en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y dijo que usó la hoja de coca para "traicionar" al desarrollo del país.

"Otro líder de mi nación, que vino y sacó una hoja de coca e hizo de una hoja tradicional, una hoja histórica, una hoja que es parte de nuestra cultura, una traición para con la construcción, el desarrollo y la visión de progreso de una nación", afirmó Paz.

Asimismo, el presidente indicó que estas son las consecuencias de la "construcción ideológica" de un continente e hizo referencia al expresidente de Venezuela Hugo Chávez. "En el caso de la parte de Sudamérica, donde un líder vino acá y dijo esto huele a azufre, era parte de una línea política ideológica que se estaba complementando", dijo.

Asimismo, el mandatario indicó que la economía se contrajo en 1.6% en 2025 y la inflación llegó a por encima del 20%, añadió que Bolivia era una potencia energética y minera. Sin embargo, afirmó que ahora el país debe negociar con organismos multilaterales y diferentes naciones.

Paz señaló que su Gobierno desarrolló una campaña bajo el concepto de "capitalismo para todos", con recursos, capacidad financiera, de inversión y desarrollo para toda la población.

"El socialismo y la ideología no da de comer, lo que da de comer es el empleo, el desarrollo de nuestras economías y nuestras producciones", dijo y agregó que cuando asumió la presidencia habían $us 51 millones de reservas en el Banco Central de Bolivia (BCB) y actualmente hay cerca de $us 4.000 millones y proyectan llegar hasta $us 10.000 millones.