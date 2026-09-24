Paz se olvida de Cerimedo y dice a la ONU que no tuvo "expertos en campaña" para ganar las elecciones

En su discurso en la Asamblea General de la ONU, el presidente del Estado boliviano, Rodrigo Paz, se olvidó de quien fue su asesor de campaña, sobre todo de cara a la segunda vuelta, y su asesor presidencial, el argentino Fernando Cerimedo, y aseveró que ganó las elecciones sin utilizar "expertos en campañas".

"Yo soy producto de la digitalización. Hice solo mi campaña en redes, no utilice expertos en campañas, no use millones de dólares. Solo fui redes, pero esas mismas redes hoy exigen respuestas inmediatas para las necesidades de la nación", señaló en su discurso.

No obstante, lo expresado por el Jefe de Estado ante la ONU contradice la información que él mismo confirmó y es que el argentino Fernando Cerimedo fue su asesor durante la campaña electoral, particularmente para combatir en la segunda vuelta contra Jorge Tuto Quiroga.

De hecho, el pasado 26 de agosto Paz admitió públicamente que Cerimedo - a quien calificó como un "estratega de reconocimiento mundial"- trabajó con él en la campaña de cara a la segunda vuelta electoral y también en el "inicio" del Gobierno.

"Tengo entendido que Cerimedo llegó para trabajar con otros candidatos pero cuando ganamos en primera vuelta se generó un contacto para trabajar, siendo un estratega de reconocimiento mundial", afirmó.

Admitió, asimismo, que tras ganar las elecciones Cerimedo también "cooperó" a su Gobierno, aunque dentro del Ejecutivo hay contradicciones respecto a cuando fue que el argentino de alejo de ese rol.

Fernando Cerimedo, cabe recordar, cumple detención preventiva en el penal de Chonchocoro investigado por el delito de enriquecimiento ilícito y tentativa de feminicidio.

Además, también fue imputado por otro caso de violencia familiar y también sospecha que el argentino podría estar implicado en el caso de tráfico de sustancias controlas y confabulación que se investiga en el Beni.