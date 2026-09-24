Presidente Rodrigo Paz brinda este jueves su discurso ante la Asamblea General de la ONU

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, brinda este jueves su discurso en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que se celebra en Estados Unidos. Es la primera vez que el mandatario interviene ante el pleno del organismo.

Su participación minutos antes de las 12:00 y se da en el marco del 81º período de sesiones de la ONU, que se desarrolla en Nueva York, Estados Unidos.

Este es uno de los espacios de mayor relevancia internacional porque reúne a cientos de diplomáticos y líderes mundiales.