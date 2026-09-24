Samuel critica la "improvisación" del Gobierno: "Si fuera Presidente usaría el 90% del tiempo en tema hidrocarburos"

El empresario y exaliado del Gobierno, Samuel Doria Medina, criticó este jueves la "improvisación" del Gobierno de Rodrigo Paz, sobre todo en el tema hidrocarburífero.

En primera instancia, Doria Medina criticó la manera en la que el Gobierno decidió levantar la subvención al diésel ya que, dijo, lo hizo sin tener estrategias listas para poder sustentar la medida.

Puso como ejemplo que el Gobierno no contaba con una estructura de costos del transporte para negociar una posible nivelación de las tarifas e inició ese análisis casi una semana después de tomar la decisión.

"Preocupación porque se nota la improvisación. Se lanza la medida de la eliminación del subsidio al diésel y uno espera que en el Gobierno tengan la estructura de costos, negocien rápidamente, pero no había nada", señaló.

Aseguró que se le informó que el Gobierno recién contrató una empresa para ver la estructura de costos del transporte.

En ese marco, Doria Medina advirtió que el Gobierno no está dando la importancia requerida a la emergencia que vive el país por la escasez de gas.

"Si yo fuera Presidente usaría el 90% de mi tiempo en tema hidrocarburos. En abrir nuevos pozos, traer inversión de manera conjunta. Si no tenemos más producción de gas y petróleo vamos a tener serios problemas porque se va a tener que ajustar los precios del gas domiciliario, de la garrafa, del gas industrial", aseveró.