Tuto responde y dice que Paz no ganó el balotaje por el TikTok, sino por "la granja de votos de Evo Morales"

Jorge Tuto Quiroga respondió a los dichos del presidente Rodrigo Paz en Estados Unidos y le dijo que la victoria del actual jefe de Estado en la segunda vuelta de las elecciones generales del 2025 no fue gracias al TikTok, sino a "la granja de votos de Evo Morales".

En Estados Unidos, en una conferencia de la CAF-PNUD, el presidente del Estado, Rodrigo Paz, afirmó que es "producto del TikTok" ya que, señaló, ganó las elecciones únicamente haciendo campaña a través de esa red social.

Según Paz, "solo" invirtió 50 mil dólares en su campaña y afirmó que eso hace "renegar" a "un señor" que, dijo, invirtió millones de dólares en la época electoral, en clara referencia a su rival en segunda vuelta. Jorge Tuto Quiroga.

"Yo soy producto del TikTok. He ganado con 50 mil dólares y hay un señor en Bolivia que sigue renegando que su elección le costó más de 10 millones de dólares y hay otro que le costó 15, 16 millones", señaló.

Quiroga, al respecto, señaló no se ser el candidato que gastó millones de dólares en su campañ y desmintió lo expresado por Paz.

Según Tuto, en la primera vuelta el candidato del TikTok fue Edmand Lara, el actual vicepresidente del Estado, yen la segunda vuelta Paz, dijo, debe su victoria a Evo Morales.

"Todos sabemos que en la segunda vuelta no fue TikTok, no fue la granja de bots, fue la granja de votos de Evo Morales. Un millón 53 mil votos del nulo en la primera vuelta se fueron contra Tuto en la segunda vuelta... eso no fue TikTok, fue el faraón del Chapare", aseveró.

En ese sentido, Quiroga recomendó a Paz ya no hablar de la campaña electoral, sobre todo después del escándalo internacional relacionado a quien fuera su asesor Fernando Cerimedo, hoy detenido y proceso por delitos de tentativa de feminicidio, violencia familiar y enriquecimiento ilícito.

"Al hablar de la campaña se hace un flaco favor a sí mismo. No sé porque sigue dando vuelta sobre eso y exponiendo a su familia", señaló en alusión a que Paz afirmó que fue su hija Catalina la responsable de su éxito en TikTok.

Quiroga, finalmente, recomendó a Paz "mirar hacia adelante y dejar de mirar hacia atrás".