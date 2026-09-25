Beller afirma que Paz no solo gastó $us 50.000 en su campaña: "¿Cómo retribuyó el apoyo?"

La activista y abogada Nadia Beller cuestionó este viernes que el presidente del Estado, Rodrigo Paz, haya asegurado que gastó $us 50.000 en su campaña electoral. La activista afirmó que el mandatario omitió la participación de una estructura política tecnológica y empresarial, relacionada con el asesor presidencial Fernando Cerimedo.

Beller, en un post en su cuenta de Facebook, lanzó la interrogante ¿qué beneficios empresariales tuvieron quienes trabajaron para su campaña y posteriormente para el Gobierno de Paz? "El relato del señor Presidente sobre los USD 50.000 es incompleto".

El pasado 23 de septiembre, durante la Conferencia CAF-PNUD en Estados Unidos, Paz dijo que ganó las elecciones con una inversión de 50.000 dólares, atribuyendo su éxito al uso estratégico de TikTok.

Beller afirmó que, Cerimedo y su socio Brad Parscale, un influyente estratega digital estadounidense que adquirió notoriedad mundial como el director digital y jefe de campaña de Donald Trump, ya eran socios antes de la campaña presidencial y aseguró que su estructura tecnológica intervino en la campaña de Paz, con "herramientas de automatización y granjas de bots".

"¿Cuáles fueron los beneficios empresariales que obtuvieron quienes trabajaron para Paz y para su Gobierno? ¿Cómo retribuyeron ese apoyo? porque si Fernando Cerimedo no tenía sueldo del Estado, no tenía contrato y, según el Gobierno, actuaba únicamente como asesor personal del Presidente, hay que explicar cómo se financiaba una estructura de prestigio internacional que nadie puede razonablemente creer que funcionaba gratis y qué intereses empresariales estaban vinculados a ella", sostuvo Beller.

La activista, que fue atacada por dos personas el pasado 17 de agosto, recordó que Paz reconoció que Cerimedo fue el asesor de su campaña y que colaboró en el inicio de su Gobierno. Posteriormente, el Presidente admitió públicamente que le "apena" haber depositado su confianza en su exasesor.

Beller además recordó que publicó audios en los que Cerimedo reconoció que era el encargado de poner y sacar personal de YPFB. La abogada acompañó su post con un audio en el que Cerimedo reconoció que su socio Brad recibió dinero de FUTURA, empresa vinculada al suministro de combustible que se comercializa en Bolivia.

"El propio Cerimedo reconoce que la madre de sus hijos recibe dinero por gestionar o proveer el tancaje para FUTURA, es decir, la capacidad de almacenamiento necesaria para el combustible que esta empresa introduce desde puertos argentinos hacia Bolivia y posteriormente comercializa en el país. Y vaya Dios a saber si, encima de todo, se trata del combustible que terminó siendo señalado por los problemas que afectaron a miles de motores de bolivianos", expuso.