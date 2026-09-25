Choferes dicen que el lunes van a paro, no a bloquear; Zamora ve innecesario

La Confederación Sindical de Choferes de Bolivia ratificó ayer que el próximo lunes se replegarán y pararán en todas sus modalidades.

Los choferes aclararon que la medida puede llegar a ser indefinida, pero no bloquearán las vías.

Anunciaron aceptarán dialogar con el Gobierno, pero después de cumplir su protesta de la próxima semana.

En tanto, el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, calificó como “innecesario” el paro anunciado por los choferes.

“Tenemos las soluciones, estamos dando kits, transformación inmediata; entonces, antes esas soluciones, yo pienso que el repliegue es innecesario”, aseguró en contacto con los medios en esta ciudad (Cochabamba).

Desde la semana pasada, Zamora sostiene diferentes reuniones en todo el país con el objetivo de socializar la propuesta del Gobierno nacional de conversión de vehículos que funcionan a diésel a gas natural vehicular (GNV) tras la eliminación de la subvención al diésel.

Diálogo

Gómez enfatizó que el lunes se cumplirá el “repliegue del parque automotor”

Cumplida la medida, señaló, que aceptará dialogar con el Gobierno ya sea “el martes o miércoles” y anticipó en esa reunión participarán representantes de todas las modalidades del transporte.

“Esta medida se va a cumplir. Sí después nos vamos a reunir con todas las autoridades, qué es lo que va a pasar (...) Vamos a reunirnos con el Gobierno junto a todas las modalidades, martes o miércoles, pero primero se va a cumplir la protesta”, afirmó.

Gómez afirmó que la demanda de su sector es que la subvención al diésel se mantenga para el transporte público y advirtió que si su demanda no se cumple la medida de protesta escalará a las 48 horas, a las 72 horas hasta llegar a ser indefinida.

Compromiso

El Ministro de Obras Públicas comprometió más de 500 cilindros para el departamento de Cochabamba después de sostener una reunión con el transporte federado y anunciar que la reconversión de vehículos iniciará en una semana.

La autoridad sostuvo que “el repliegue no tiene sentido cuando hay este tipo de soluciones”.

Agregó que los mismos transportistas no necesitan una medida que les afecte al bolsillo, “un día menos de ganancia, un día menos de llevar comida a sus hogares”.

“Repliegue, paro y posiciones que afecten, no es el camino”, concluyó e instó, una vez más, a solucionar los problemas mediante el diálogo.