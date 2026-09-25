Transporte: organizaciones de 3 departamentos desisten de parar el lunes

País
ABI
Publicado el 25/09/2026 a las 17h32
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Organizaciones del transporte de los departamentos de La Paz, Cochabamba y Chuquisaca se pronunciaron en esta jornada e informaron que no acatarán el paro de 24 horas convocado para el lunes 28 de septiembre.

 

La Paz

El secretario ejecutivo de la Federación Departamental de Chóferes de La Paz Primero de Mayo, Edson Valdez, confirmó que, en un ampliado, los filiados a esa organización decidieron no replegar sus vehículos, trabajar normalmente y aguardar la convocatoria al diálogo con el Gobierno para presentar las demandas del sector.

“Siete de nuestras federaciones han decidido no ir a ningún tipo de movilización”, remarcó. Entre los afiliados a esta federación están los choferes de El Alto, Los Yungas, Viacha, del norte de La Paz, además de otros.

A su turno, el secretario ejecutivo de la Federación Andina de Choferes 1ro. de Mayo de El Alto, Eddy Condori, confirmó que, en el ampliado de emergencia, la mayoría del sector resolvió no cumplir con la medida de presión.

“Por mayoría de los secretarios generales, han dicho que no vamos a acatar el paro de 24 horas con repliegue de (vehículos) que se ha optado en el departamento de Santa Cruz”, indicó Condori.

El dirigente señaló que se coordinará con la población para asumir otras estrategias respecto a la eliminación de la subvención del diésel. Asimismo, expresó que existe desconfianza hacia la dirigencia de la Confederación Nacional de Choferes.

 

Cochabamba

Por su parte, el ejecutivo del Transporte Libre de Cochabamba, Mario Ramos, anunció que sus afiliados tienen previsto trabajar con normalidad el lunes. Informó que se convocará a un ampliado de manera independiente para analizar y definir la postura que tendrá el sector la próxima semana.

“Primeramente, nosotros no vamos a acatar ninguna convocatoria que no sea de nuestro ente matriz, y más todavía si son de dirigentes que estarían vendiendo los intereses de sus bases al anunciar replegarse”, manifestó.

 

Chuquisaca

Asimismo, la Federación Departamental del Transporte Libre en Chuquisaca anunció que tampoco acatará el paro nacional convocado por el sector federado. El dirigente Walter Portugal indicó que, en un ampliado, se resolvió no sumarse a la medida y aseguró que el transporte pesado, transporte interprovincial, taxis, trufis y taxi motos operarán normalmente, según radio Global.

Ayer, el dirigente Limbert Tancara aseguró que el Transporte Libre de Bolivia no irá al paro, luego de observar avances en los acuerdos alcanzados en otros departamentos del país.

De la misma forma, la Federación Urbana de Transporte de La Paz “Chuquiago Marka” decidió no acatar la medida de presión. La misma posición asumió el transporte pesado.

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