Evistas se reúnen en un ampliado en Lauca Ñ para definir medidas contra políticas de Paz

País
Redacción Central
Publicado el 26/09/2026 a las 10h22
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El expresidente Evo Morales y sus seguidores se reúnen en un ampliado en Lauca Ñ, en el trópico de Cochabamba. La dirigencia anunció que el objetivo del encuentro es analizar la situación del país y asumir medidas frente a las medidas económicas que asume el Gobierno del presidente Rodrigo Paz, según reportó Unitel y RKC.

La dirigencia del evismo indicó que a esa región arribaron representaciones de los nueve departamentos del país de Evo Pueblo el proyecto político del expresidente.

“Todo listo en nuestra Sede de la Coordinadora de las 6 Federaciones del Trópico de Cochabamba, Lauca Ñ, para nuestro Ampliado Nacional del Instrumento Político Evo Pueblo. Ya van llegando las delegaciones de todo el país”, indicó este sábado el también líder de esa organización en sus redes sociales.

La dirigente Leonilda Zurita indicó antes del encuentro que el objetivo es la “defensa de la canasta familiar” y analizar la situación luego de la eliminación de la subvención de los combustibles que decretó el Gobierno el viernes 18 de septiembre.

Por su lado, Vicente Choque, dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), indicó que también se hablará de la supuesta “privatización” de las empresas estatales.

Según su versión, se encamina este plan con base en un reciente decreto para la reorganización de las empresas estatales y el cierre de las firmas deficitarias, una versión que ha rechazado el Gobierno.

” Acá tenemos que tomar la decisión de poder movilizarnos, va a ver a la expectativa”, indicó a la radio cocalera tras indicar que “hay una molestia generalizada” contra el decreto por la eliminación de la subvención del diésel.

Morales está atrincherado en Lauca Ñ y no sale del trópico de Cochabamba debido a las dos órdenes de aprehensión que enfrenta por un caso de trata por su supuesta relación con una menor de edad con quien tuvo una hija y por los 53 días de bloqueos que golpearon al país en mayo y junio.

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