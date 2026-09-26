Pese al estado de excepción, en Betanzos bloquean la carretera Potosí - Sucre por la falta de combustible

El estado de excepción no ha frenado a un grupo de sectores de Betanzos que la mañana de este sábado han instalado un bloqueo en la carretera que une a Potosí con Sucre, según un reporte de Unitel.

Transportistas y vecinos de Betanzos instalaron desde las 7:30 un bloqueo en el kilómetro 47 de esa ruta departamental para exigir el suministro de combustible, informó radio Kollasuyo.

Según los movilizados, la distribución de gasolina se encuentra interrumpida desde el pasado miércoles. Hasta el momento, no se conoce cuánto tiempo permanecerá el bloqueo, señala el citado medio de comunicación.

El diario El Potosí informó que el viernes decenas de choferes instalaron una protesta en YPFB de esa región para exigir la destitución de los funcionarios, pero además la inmediata intervención de la estatal petrolera ante presuntos indicios de desvío de combustible.

Según las denuncias, en el departamento no se distribuye el volumen asignado por la petrolera estatal.