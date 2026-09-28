América Latina lleva su nuevo mapa político a la ONU

País
RUDDY ORELLANA V.
Publicado el 27/09/2026 a las 9h46
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La Asamblea General de Naciones Unidas abrió esta semana en Nueva York con una América Latina políticamente distinta a la de años anteriores. Doce países de la región están gobernados actualmente por fuerzas de derecha o ultraderecha, según un recuento citado por EFE. 

En ese escenario, los discursos latinoamericanos dejaron ver un cambio en las prioridades: seguridad, inversión, apertura económica, control migratorio y combate al crimen organizado ganaron espacio, mientras otros gobiernos insistieron en soberanía, multilateralismo, desigualdad y rechazo a las presiones de las grandes potencias.

La estructura de esta Asamblea refleja también un mundo en tensión. El debate general se desarrolla entre el 22 y el 28 de septiembre bajo el lema “Restaurar la confianza, gestionar la transformación: unas Naciones Unidas que cumplen para todos”. Participan 71 jefes de Estado, 45 jefes de Gobierno y 11 vicepresidentes. Los primeros en hablar fueron Brasil, Estados Unidos, Jordania y Turquía. La agenda está marcada por las guerras, la crisis del multilateralismo, el cambio climático, la inteligencia artificial, la seguridad y la economía mundial.

Lula levanta la bandera 

de la soberanía

Luiz Inácio Lula da Silva llevó a la ONU la posición más crítica frente a las presiones de Washington. El presidente brasileño denunció la injerencia extranjera en procesos electorales y cuestionó lo que llamó las “tentaciones hegemónicas” de Estados Unidos en América Latina.

Su mensaje político fue directo: Brasil no acepta ser tratado como territorio subordinado. 

También cuestionó el inmovilismo del Consejo de Seguridad y sostuvo que las grandes potencias están llevando al mundo hacia una etapa peligrosa en la que los conflictos regionales pueden terminar convirtiéndose en enfrentamientos globales.

En seguridad, Lula rechazó la idea de una intervención militar extranjera contra las organizaciones criminales brasileñas. Planteó cooperación internacional para cortar el flujo de armas y dinero, pero no operaciones militares de Estados Unidos dentro de Brasil. 

Su posición económica e internacional se mantiene vinculada al multilateralismo y a una mayor autonomía de los países del Sur.

Milei: libertad económica 

y choque con la ONU

Javier Milei ocupó el otro extremo del debate. El presidente argentino utilizó su intervención para cuestionar el funcionamiento de Naciones Unidas y defender una concepción basada en la libertad individual, la propiedad privada y la reducción del poder estatal.

Su discurso económico mantiene la línea que ha caracterizado a su Gobierno: apertura, libertad económica y un Estado con menor capacidad de intervención. 

Además, vinculó esas ideas con la defensa de los valores occidentales y la seguridad estratégica.

Pero Milei no abandonó los intereses nacionales. En la ONU reclamó a Reino Unido retomar las negociaciones por las islas Malvinas y advirtió a empresas que explotan recursos en la zona sin autorización argentina. La defensa del libre mercado convive así con una posición firme sobre la soberanía territorial.

Kast apuesta por 

seguridad e inversión

José Antonio Kast presentó una visión distinta de Chile. Su discurso giró alrededor del orden, la seguridad y la recuperación de las condiciones para invertir.

El mandatario sostuvo que la libertad también significa poder emprender e invertir sin cambios permanentes de reglas. 

Vinculó seguridad con confianza y confianza con crecimiento, empleo e inversión. EFE destacó que Kast presentó las reformas de su Gobierno como parte de una nueva etapa de desarrollo chileno.

Su discurso también mostró el nuevo mapa político regional. Kast habló de una coordinación entre gobiernos para combatir el crimen organizado, controlar las fronteras y generar oportunidades de desarrollo. Chile, además, participa en el llamado Escudo de las Américas impulsado por Washington contra el narcotráfico.

México evita el choque

Claudia Sheinbaum representa otra posición. México no forma parte del Escudo de las Américas y mantiene una línea de cooperación con Estados Unidos, pero con una condición central: no permitir operaciones extranjeras que vulneren su soberanía.

Después del discurso de Donald Trump, quien calificó a México como “epicentro” de la violencia de los cárteles y exigió recuperar el control territorial, Sheinbaum evitó una confrontación directa. Recordó, sin embargo, que el problema tiene responsabilidades en ambos lados de la frontera: consumo de drogas en Estados Unidos, tráfico de armas y lavado de dinero.

Es una posición más pragmática que ideológica. México necesita mantener la relación comercial con su principal socio, pero intenta evitar que la cooperación contra el narcotráfico termine convirtiéndose en una puerta para la intervención estadounidense.

Colombia cambia 

de discurso

Colombia llegó a esta Asamblea con un giro político profundo. El presidente Abelardo de la Espriella no viajó a Nueva York y su discurso fue leído por el vicepresidente José Manuel Restrepo. El mensaje cuestionó incluso el funcionamiento de Naciones Unidas: Colombia pidió una organización que sea medida menos por los documentos que produce y más por los resultados que consigue.

El cambio también es económico. El nuevo Gobierno colombiano ha anunciado austeridad, atracción de inversiones, aprovechamiento de recursos naturales, crecimiento de las exportaciones y generación de empleo. 

Bolivia busca inversión

Rodrigo Paz llevó a Nueva York una ruptura explícita con el modelo político de las dos últimas décadas. Su discurso mezcló denuncia política y oferta económica.

Paz responsabilizó a sectores vinculados al narcotráfico por financiar los 53 días de bloqueos que, según su exposición, dejaron más de 20 muertos y afectaron el abastecimiento. 

Pero el núcleo económico de su intervención estuvo en otro punto: producir, exportar, atraer inversión, incorporar tecnología e industrializar los recursos naturales.

El presidente boliviano presentó al país como una economía abierta al mundo y habló de minerales críticos, energía, infraestructura, tecnología y nuevas inversiones. 

La apuesta busca que el litio, el cobre y otros recursos dejen de ser únicamente materias primas y se conviertan en una plataforma para generar empleo y tecnología.

Una región partida

Los discursos muestran que América Latina no tiene una sola respuesta frente al nuevo escenario mundial.

La derecha regional está poniendo el acento en seguridad, fronteras, inversión privada, apertura económica y alianzas más estrechas con Estados Unidos. Milei, Kast, el Gobierno colombiano y Paz expresaron distintas versiones de esa agenda.

Lula, en cambio, insiste en autonomía, multilateralismo y rechazo a la injerencia de las grandes potencias. México intenta mantenerse en una zona intermedia: cooperación económica y de seguridad con Washington, pero sin aceptar una intervención que comprometa su soberanía.

La diferencia no está solamente en la ideología. También está en cómo cada Gobierno entiende el papel del Estado, la relación con Estados Unidos y la manera de insertar a sus países en una economía mundial marcada por guerras, competencia tecnológica y disputa por recursos estratégicos.

Y esa es, finalmente, una de las grandes discusiones que atraviesa esta Asamblea: qué tipo de América Latina quiere hablarle al mundo cuando el mundo también está cambiando.

 

 

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