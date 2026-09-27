Evistas se movilizarán si el Gobierno no repone subvención al diésel en siete días

País
Redacción Central
Publicado el 27/09/2026 a las 7h50
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El expresidente Evo Morales emplazó al Gobierno de Rodrigo Paz a abrogar hasta el 3 de octubre el Decreto Supremo 5716, que eliminó la subvención estatal al diésel, bajo la advertencia de que la medida deberá ser revertida “por las buenas o por las malas”.

El ultimátum fue incluido en las resoluciones aprobadas por el denominado congreso de “Evo Pueblo”, reunido en Lauca Ñ, donde Morales permanece debido a una orden de aprehensión vigente que le impide trasladarse libremente a otras regiones del país.

Según las determinaciones aprobadas, si el Gobierno no atiende sus demandas, desde el 3 de octubre de 2026 se convocará a una “gran movilización nacional para salvar Bolivia”, en defensa del Estado Plurinacional y contra las políticas económicas que, según Morales, afectan a la población.

Entre las principales exigencias figura la abrogación del DS 5716, además del DS 5727, al que las organizaciones afines a Morales atribuyen la intención de promover la privatización, cierre y liquidación de empresas públicas.

Morales llamó a la unidad de las organizaciones sociales afines para sumarse a la “lucha por la soberanía bajo los principios del antiimperialismo, anticolonialismo y anticapitalismo hasta derrotar al neoliberalismo”.

M inisterios

Las resoluciones también cuestionan la política energética del Gobierno y exigen recuperar la soberanía sobre el sector. En ese marco, plantean la restitución del Ministerio de Planificación y del Ministerio de Energías, con el argumento de que ambas carteras permitirían recuperar la conducción de la política económica y avanzar en un cambio de la matriz energética.

Contra  EEUU

El encuentro también rechazó lo que Morales considera una política de “sumisión” del Gobierno a Estados Unidos, el Comando Sur y el Fondo Monetario Internacional (FMI), entidades a las que atribuyó la imposición de políticas neoliberales y una agenda de seguridad contraria a los intereses nacionales.

Condori presente

Nilton Condori, el senador suplente electo por la alianza Unidad y suspendido sin salario por la Asamblea Legislativa por ocho meses, participó ayer en el ampliado de Evo Pueblo. En su intervención, convocó a la unidad de la izquierda en el país y pidió a Morales y a los seguidores de este a construir “una identidad propia en la política” y “fusilar a los ladrones” del Gobierno, porque considera que “están robando el futuro del país”.

“Este aymara, este boliviano, viene a buscar unidad ¿Para qué? Para acabar, para extirpar a esta élite ociosa que nos han delinquido doscientos años, que nos han robado. Esa es mi furia, mía...”,  dijo Condori.

 

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