Gobierno convoca a la Confederación de Choferes a mesa de diálogo para este martes 29

El ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Mauricio Zamora, convocó al secretario ejecutivo de la Confederación Sindical de Choferes de Bolivia, Lucio Gómez, y a los miembros del Comité Ejecutivo Nacional de esta organización a una mesa de diálogo para el martes 29 de septiembre.





La convocatoria, que es instrucción del presidente Rodrigo Paz, se realiza en el marco de la eliminación de la subvención al diésel y de los temas relacionados con el sector transporte derivados de esta medida, además de otros de su interés.





La invitación a esta reunión fue formalizada mediante una nota oficial dirigida a Gómez, secretario ejecutivo de la Confederación.



El documento establece que la reunión se desarrollará el martes 29 de septiembre de 2026, a las 09.00, en el Centro de Comunicaciones La Paz, donde funcionan las instalaciones del Ministerio de Obras Públicas. La misma contará con la participación de los ministros de Economía, Hidrocarburos y Energías y de Gobierno.





La convocatoria se efectúa en el marco de las acciones de diálogo impulsadas por el Gobierno con los diferentes sectores del país, con la participación de las autoridades competentes para atender los temas planteados.





Para este lunes 28 de septiembre, la Confederación Sindical de Choferes de Bolivia convocó al repliegue de sus vehículos; sin embargo, sectores de La Paz, El Alto y Cochabamba anunciaron que trabajarán con normalidad, mientras que en Santa Cruz el transporte urbano y cooperativizado ratificó el repliegue de sus unidades, aunque otros sectores se desmarcaron de la medida.