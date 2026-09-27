Panificadores mantendrán el precio del pan tras dotación de harina del Gobierno

El sector panificador anunció que mantendrá el precio del pan tras la dotación de harina que gestionó el Gobierno nacional para garantizar la producción de este alimento.

“Se va a mantener (…) el precio va a estar estable mientras llegue este contingente de harina”, informó el dirigente panificador, Dandy Mallea, en contacto con Bolivia Tv.

Mallea explicó que, para sostener el precio vigente, los panificadores aplicarán una reducción en el gramaje de cada unidad. Esta medida, sumada la dotación del producto por parte del Ejecutivo, permitirá mantener el costo del pan mientras se garantiza el abastecimiento del principal insumo.

En ese contexto, destacó la política del Gobierno del presidente Rodrigo Paz para introducir el insumo al país mediante el decreto de libre importación y el trabajo coordinado con el sector.

“Ya se ha traído la harina, solamente que está en Yacuiba, solo es trasladarlo a La Paz”, agregó.