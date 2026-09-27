Panificadores mantendrán el precio del pan tras dotación de harina del Gobierno

País
ABI
Publicado el 27/09/2026 a las 19h15
ESCUCHA LA NOTICIA

El sector panificador anunció que mantendrá el precio del pan tras la dotación de harina que gestionó el Gobierno nacional para garantizar la producción de este alimento.

“Se va a mantener (…) el precio va a estar estable mientras llegue este contingente de harina”, informó el dirigente panificador, Dandy Mallea, en contacto con Bolivia Tv.

Mallea explicó que, para sostener el precio vigente, los panificadores aplicarán una reducción en el gramaje de cada unidad. Esta medida, sumada la dotación del producto por parte del Ejecutivo, permitirá mantener el costo del pan mientras se garantiza el abastecimiento del principal insumo.

En ese contexto, destacó la política del Gobierno del presidente Rodrigo Paz para introducir el insumo al país mediante el decreto de libre importación y el trabajo coordinado con el sector.

“Ya se ha traído la harina, solamente que está en Yacuiba, solo es trasladarlo a La Paz”, agregó.

Tus comentarios

Lo más leído

1
Agetic rastreará a 300 usuarios por desvío de combustible en YPFB
2
Evistas se movilizarán si el Gobierno no repone subvención al diésel en siete días
3
La construcción se contrae casi en un 30% por falta de inversión
4
Llegan 900 mil vacunas contra la rabia para la campaña masiva
5
El Primer Festival Internacional de Literatura realza la 19va versión de la FILC

Lo más compartido

1
Agetic rastreará a 300 usuarios por desvío de combustible en YPFB
2
El dólar oficial para el fin de semana y el lunes se cotiza en Bs 12,05
3
ENDE Transmisión gestiona más del 90% de las redes de alta tensión en Bolivia
4
Aduana Nacional impulsa una nueva etapa de modernización
5
Evistas se reúnen en un ampliado en Lauca Ñ para definir medidas contra políticas de Paz

Más en País

27/09/2026
Evistas se movilizarán si el Gobierno no repone subvención al diésel en siete días
El expresidente Evo Morales emplazó al Gobierno de Rodrigo Paz a abrogar hasta el 3 de octubre el Decreto Supremo 5716, que eliminó la subvención estatal al...
Ver más
26/09/2026
Evistas se reúnen en un ampliado en Lauca Ñ para definir medidas contra políticas de Paz
El expresidente Evo Morales y sus seguidores se reúnen en un ampliado en Lauca Ñ, en el trópico de Cochabamba. La dirigencia anunció que el objetivo del...
Ver más
El estado de excepción no ha frenado a un grupo de sectores de Betanzos que la mañana de este sábado han instalado un bloqueo en la carretera que une a Potosí con Sucre, según un reporte de Unitel.
Ver más
26/09/2026
Pese al estado de excepción, en Betanzos bloquean la carretera Potosí - Sucre por la falta de combustible
Luego de más de 7 horas del ampliado nacional convocado por el evismo en la Lauca Ñ, del Trópico de Cochabamba, el sector definió 10 medidas en las que se enfatizó durante el encuentro los decretos...
Ver más
26/09/2026
Evismo da ultimátum al Gobierno para abrogar los decretos 5516 y 5727 hasta el 3 de octubre y advierte con movilizaciones
Algunas federaciones de ese servicio público en Chuquisaca, Cochabamba y La Paz decidieron trabajar normalmente y no acatar el repliegue de sus unidades determinado por organizaciones.
Ver más
25/09/2026
Transporte: organizaciones de 3 departamentos desisten de parar el lunes
Los restos mortales del arzobispo Ricardo Ernesto Centellas Guzmán llegaron la noche de este viernes a Sucre, donde se desarrollarán las exequias oficiales de despedida.
Ver más
25/09/2026
Sucre recibe los restos del monseñor Ricardo Centellas
En Portada
27/09/2026 Economía
La construcción se contrae casi en un 30% por falta de inversión
La crisis que enfrenta Bolivia dio un fuerte golpe al sector de la construcción, que solo durante este primer semestre de 2026 cayó en casi un tercio, es decir...
vista
26/09/2026 País
Evismo da ultimátum al Gobierno para abrogar los decretos 5516 y 5727 hasta el 3 de octubre y advierte con movilizaciones
Luego de más de 7 horas del ampliado nacional convocado por el evismo en la Lauca Ñ, del Trópico de Cochabamba, el sector definió 10 medidas en las que se...
vista
26/09/2026 Multideportivo
El equipo masculino de ráquetbol conquistó la medalla de oro tras vencer a Argentina por 2-0
Bolivia repitió la hazaña conquistada en Cochabamba 2018, después de que este sábado el equipo masculino integrado por Conrrado Moscoso, Kadim Carrasco y...
vista
26/09/2026 Economía
El dólar oficial para el fin de semana y el lunes se cotiza en Bs 12,05
Tras la aplicación del nuevo reglamento, el Banco Central de Bolivia (BCB) informó ayer que la cotización del dólar oficial para el sábado 26, domingo 27 y...
vista
26/09/2026 Mundo
China y EE. UU. establecen un 'teléfono rojo' sobre IA
China y Estados Unidos acordaron establecer un canal de diálogo sobre "superinteligencia" para intercambiar puntos de vista sobre los riesgos y beneficios de...
vista
25/09/2026 País
Transporte: organizaciones de 3 departamentos desisten de parar el lunes
Algunas federaciones de ese servicio público en Chuquisaca, Cochabamba y La Paz decidieron trabajar normalmente y no acatar el repliegue de sus unidades...
vista
Actualidad
La comisión interventora de YPFB recurrirá a la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y...
Ver más
09/11/2026 Economía
Agetic rastreará a 300 usuarios por desvío de combustible en YPFB
El sector panificador anunció que mantendrá el precio del pan tras la dotación de harina que gestionó el Gobierno...
Ver más
27/09/2026 País
Panificadores mantendrán el precio del pan tras dotación de harina del Gobierno
El Servicio Departamental de Salud (Sedes) comenzó a distribuir 900 mil vacunas antirrábicas a los centros de salud del...
Ver más
27/09/2026 Cochabamba
Llegan 900 mil vacunas contra la rabia para la campaña masiva
La crisis que enfrenta Bolivia dio un fuerte golpe al sector de la construcción, que solo durante este primer semestre...
Ver más
27/09/2026 Economía
La construcción se contrae casi en un 30% por falta de inversión
Deportes
Bolivia repitió la hazaña conquistada en Cochabamba 2018, después de que este sábado el equipo masculino integrado por...
Ver más
26/09/2026 Multideportivo
El equipo masculino de ráquetbol conquistó la medalla de oro tras vencer a Argentina por 2-0
La tarijeña Nicole Mollo de 15 años, Maestra Internacional Femenina WIN, permanece invicta y se perfila como la gran...
Ver más
25/09/2026 Multideportivo
La tarijeña Nicole Mollo de 15 años permanece invicta en el Mundial de Ajedrez
Tras una brillante participación tanto singles como en dobles, el raquetbolista boliviano Conrrado Moscoso le regaló...
Ver más
25/09/2026 Multideportivo
Conrrado Moscoso ratifica su poderío en el ráquetbol al ganar dos medallas
Una medalla de bronce y clasificación a los Juegos Panamericanos de Lima 2027, eso es lo que logró este jueves la...
Ver más
24/09/2026 Multideportivo
Sol Sandoval gana bronce en los Juegos Suramericanos y se clasifica a los Panamericanos de Lima 2027
Tendencias
Una fruta que rara vez aparece en las listas de alimentos recomendados para la salud cognitiva podría proteger el...
Ver más
24/09/2026 Salud
La fruta que neurólogos recomiendan para cuidar el cerebro después de los 50 años
Los investigadores Paola Nogales-Ascarrunz y Enzo Aliaga-Rossel fueron reconocidos por el Gobierno Autónomo...
Ver más
23/09/2026 Ciencia
Reconocen a científicos de la UMSA que descubrieron a Tilcayo, felino de Yungas
Una pausa bajo la sombra de un vehículo terminó con una sorpresa para el biólogo Vincent Vos. Sobre la rama de un árbol...
Ver más
22/09/2026 Medio Ambiente
Una lagartija buscada desde 2023 aparece en Riberalta
Los investigadores Paola Nogales-Ascarrunz y Enzo Aliaga-Rossel fueron reconocidos por el Gobierno Autónomo...
Ver más
21/09/2026 Ciencia
Reconocen a científicos de la UMSA que descubrieron a Tilcayo, el nuevo felino de los Yungas
Doble Click
Cada año que pasa la Feria Internacional del Libro de Cochabamba (FILC) se expande. Este año, la decimonovena edición...
Ver más
27/09/2026 Cultura
El Primer Festival Internacional de Literatura realza la 19va versión de la FILC
La lista de las películas con mayor recaudación de la historia continúa cambiando con la llegada de nuevos estrenos...
Ver más
27/09/2026 Cine
Avatar lidera el ranking de las 15 películas más taquilleras de la historia
“Los bolivianos” es la obra literaria del destacado escritor tarijeño Gonzalo Lema Vargas que fue presentado ayer en el...
Ver más
25/09/2026 Cultura
Lema intenta politizar el pasado histórico de los bolivianos con su nueva obra
Luis Espinal volverá a las páginas, pero esta vez dibujado. Una novela gráfica reconstruye episodios de su vida y...
Ver más
25/09/2026 Cultura
Una novela gráfica rescata a Luis Espinal más allá de su muerte