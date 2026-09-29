Ruth Alipaz: “No queremos una minería de saqueo”

País
MICHEL ZELADA CABRERA
Publicado el 27/09/2026 a las 9h11
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“No queremos una minería de saqueo, destructiva y dañina para el medio ambiente y la salud”, dice la líder y activista indígena uchupiamona Ruth Alipaz, quien desde años lucha por la protección y defensa del medioambiente, los derechos de los pueblos y las áreas protegidas. Actualmente está en plena campaña por la reducción del uso de mercurio en la explotación de oro en la Amazonia de Bolivia.

Alipaz asegura que la minería del oro está asentada desde hace 40 años en esta región de la Amazonia y afecta a todos los indígenas que habitan las afluentes del río Beni, la región de Rurrenabaque, San Buenaventura y a todos los pueblos de esa zona.

“Somos una gran comunidad que siempre hemos vivido del río y nuestra dieta está basada en los peces que provee el río”, asegura y remata: “Nuestra vida transcurre prácticamente en función del río, porque no tenemos servicios básicos como agua potable”.

La activista revela que incluso hay comunidades que beben agua del río. En la zona que cita Alipaz viven indígenas Mosetenes, Esse ejja, Chimanes, Lecos y Tacanas.

Un estudio de 2021 encontró altos niveles de contaminación por mercurio, “a través del análisis de muestras de cabellos”, según Alipaz.

En 2022 otro estudio determinó qué peces estaban contaminados con mercurio.

“En 2023, con la colaboración de científicos de varias universidades, se hizo un análisis para saber los impactos del mercurio en la población indígena, particularmente en mujeres y niños”, asegura Alipaz.

Según la líder indígena, una de las enfermedades más preocupantes que temen se presente en sus comunidades es el Síndrome de Minamata, que es una afectación que ataca durante el embarazo y traspasa a través de la placenta hacia el niño o niña y afecta también el sistema nervioso.

“Eso significa que antes de nacer los niños ya están afectados o mueren”, sentencia Alipaz.

“Los hermanos Esse ejjas también denunciaron varias muertes en los últimos dos años”.

“Con las organizaciones indígenas hemos investigado si se habían realizado estudios previos sobre el tema y si el Estado tenía conocimiento y encontramos que desde 1997 se habían hecho estudios en poblaciones del Madidi y Pilón Lajas”, dice la líder.

“Sin embargo —lamenta Alipaz— nosotros denunciamos que el Estado no ha hecho nada en tantos años y hemos querido llamar la atención justamente con estos estudios”.

Para hacerse escuchar, las organizaciones indígenas incluso han presentado una acción popular, pero hasta el momento no se ejecuta.

“Lo que debería hacer el Estado es actuar como garante de derechos y no hay ninguna respuesta”, dice Alipaz.

La activista protesta porque se está elaborando el código minero, con solo el sector minero, “sin tomar en cuenta a las víctimas por mercurio, dando permisos y levantando restricciones para hacer explotar minerales en áreas protegidas”.

“Algo que tenemos que saber los bolivianos es que la minería del oro con mercurio es una minería de saqueo. Esta minería ha empezado a proliferar a partir de la ley 535 en 2014, una ley hecha con solo mineros”, según Alipaz.

Cuenta que desde ese momento ha empezado a proliferar masivamente la minería cooperativizada porque supuestamente hacen una minería sin fines de lucro.

“Sin embargo, esta minería ha servido también de fachada a la gran minería de grandes capitales chinos, colombianos, brasileños y eso está ampliamente documentado”, asegura.

Según Alipaz el problema para los indígenas no es solamente el mercurio o la devastación ambiental o social (porque también esta minería está ligada a tráfico de niñas), sino conlleva un montón de problemas ambientales que deberían ser atendidas por el gobierno.

“No queremos una minería de saqueo, destructiva social y ambientalmente y dañina para la salud”.

Alipaz también anota que mientras más suben los precios del oro, va cayendo la exportación, “eso significa que este sector de la minería del oro ya no declara sus exportaciones”.

Según Alipaz, hay pruebas por demás tangibles de las afectaciones a la salud. “Tenemos hermanos indígenas Esse ejjas en silla de ruedas, otros postrados, niños con problemas de piel, mujeres con cáncer, mujeres que abortan”, dice la activista.

Alipaz lamenta que muchos bebés mueran en el vientre de su madre o nazcan antes de tiempo.

“Hay niños con problemas endocrinológicos, hay muchos problemas asociados a la irritación de los intestinos que, lamentablemente, los médicos no conocen ni dan soluciones”, finalizó la activista.

Alto nivel de mercurio

El profesor colombiano Jesús Olivero-Verbel, director del Instituto de investigaciones en Cambio Climático de la Universidad de Cartagena (Colombia), trabajó con los investigadores del Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib) en el tema de establecer los niveles de mercurio en las población indígena de la Amazonía.

“El objetivo de la investigación en Bolivia ha sido establecer los niveles de mercurio en comunidades indígenas, particularmente de las cuencas del río Beni y el río Madre de Dios, también comunidades del río Mamoré”.

Según Olivero, los resultados han mostrado que la gran mayoría de las comunidades indígenas presentan una exposición a mercurio que está por encima de los niveles recomendables para la protección de la salud humana.

Dijo que hay afectaciones por mercurio en habitantes de las comunidades en distintos niveles.

“Hay evidencia de que efectivamente se han encontrado alteraciones a nivel del sistema hematológico, es decir alteraciones en la sangre y a nivel de varios órganos”, dijo Olivero, en contacto telefónico con Los Tiempos desde Colombia.

El experto explicó que varios médicos tuvieron la misión de realizar evaluaciones, “se hizo revisión del sistema auditivo y otros órganos, sin embargo, no todos los hallazgos se pueden atribuir a la exposición a mercurio”, aclaró.

Para Olivero, el mercurio desarrolla la susceptibilidad en algunas personas para el surgimiento de algunas enfermedades.

Para encontrar estas relaciones directas entre la exposición a mercurio y algunas enfermedades se debe realizar estudios más sofisticados, que permitan analizar la mayor cantidad de indicadores de salud posibles.

“Las comunidades indígenas de la Amazonia no solamente de Bolivia, sino de Colombia, Brasil, Perú y Ecuador, tienen problemas no solamente asociados a la exposición a mercurio”, aclaró el profesor.

Los indígenas de la Amazonía de estos países carecen de infinidad de necesidades básicas. “No tiene acceso a agua potable, problemas en educación y un abandono estatal bastante grande”, sentenció Olivero.

Para el experto, una vía de salida es que primero las comunidades necesitan visibilizar sus problemas. “El gobierno necesita comprometerse más en solucionar las necesidades básicas y hay que trabajar en la legislación para alejar la explotación de oro en esas zonas indígenas”, recomendó Olivero.

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