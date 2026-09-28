¿Desorientación ideológica y política, en la Asamblea?

La estabilidad y cohesión de las alianzas políticas en la Asamblea enfrentan desafíos ante acusaciones de transfugio y prebendalismo que fracturan los bloques opositores.

Esta crisis de disciplina partidaria se profundiza en el contexto de los debates sobre leyes de urgencia y créditos externos impulsados por la administración del presidente Rodrigo Paz.

El conflicto se profundiza en una coyuntura marcada por la urgencia de aprobar leyes clave para aplicar la política económica.

La actual crisis legislativa se precipitó cuando la segunda semana de agosto, la jefa de bancada en el Senado de la alianza opositora Libre, Tomasa Yarhui, denunció que la administración del presidente Rodrigo Paz fomentaba de forma sistemática el quiebre de los bloques tradicionales.

Esta postura expuso una fisura interna al ser contrapuesta de la expuesta por el jefe de bancada en Diputados, Rafael López, quien descartó prebendas en Libre y atribuyó las diferencias a una “simple descoordinación parlamentaria”, dijo.

Recordó que la fisura comenzó cuando se nombró la jefatura de bancada en el Senado.

López matizó las acusaciones al señalar que tampoco se puede hablar de “deslealtad legal”, si las instancias orgánicas no han fijado una postura formal.

Según el jefe de diputados de Libre, la alianza está constituida ante el ente electoral por dos partidos políticos nacionales que, en la práctica, no se reunieron para consensuar una línea de voto obligatoria en sus funciones legislativas.

Bajo esta lógica, el asambleísta sostiene que las votaciones dispersas son fruto de una simple falta de coordinación interna y no de una traición, puesto que no se puede violar una directriz política que formalmente nunca fue aprobada ni establecida por las cúpulas de la coalición política.

Hace unas horas, un nuevo componente de fricción externa golpeó la línea de la principal coalición opositora. La designación de Ronald Toro Gonzales, un militante y exdirigente cruceño de Libre, como nuevo director departamental de la Dirección General de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados, dependiente del Ministerio de Gobierno, desató alarmas sobre presuntos cuoteos destinados a salvar de la censura legislativa al ministro Marco Oviedo.

La incorporación de Toro a la estructura oficialista no tardó en provocar la reacción molesta de Yarhui, quien rechazó cualquier alianza con el Ejecutivo, instruyó una indagación para descubrir “bajo cuota de quién entró” el nuevo funcionario y calificó de “asqueroso que la gente se dé la vuelta” para dañar la imagen de Tuto Quiroga y Juan Pablo Velasco.

Además, la postura fue secundada por el exvocero de la alianza, Tomás Monasterio, al emplazar a la cúpula nacional a aclarar si Libre abandonó el rol fiscalizador a cambio de recibir cuotas de poder.

Este escenario político se tornó judicial luego de las declaraciones de la abogada Nadia Beller, quien denunció un presunto esquema de “sobresueldos” de $us 5.000 mensuales para asegurar la viabilidad de los proyectos de ley y créditos financieros impulsados por el Ejecutivo.

El manto de sospecha cubre a 28 legisladores que presuntamente habrían recibido incentivos económicos recurrentes además de sus dietas regulares para alterar la balanza de fuerzas y viabilizar los planes del oficialismo.

El fenómeno del transfugio genera lecturas diametralmente opuestas entre los actores del Legislativo. Para las cúpulas de Libre y la alianza Unidad, las votaciones disidentes son una violación directa a la normativa electoral vigente.

Sectores leales a Quiroga califican las acciones como una traición institucional al mandato soberano de las urnas. Diputados de esta facción, entre ellos Lissa Claros, defienden la postura de que los asambleístas desalineados deben “devolver sus curules legislativas”.