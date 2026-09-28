Fiscal General denuncia injerencia de EEUU por veto a su visa

País
CORREO DEL SUR
Publicado el 28/09/2026 a las 21h44
ESCUCHA LA NOTICIA

En un mensaje junto a funcionarios de la Fiscalía, Mariaca denunció injerencia de EEUU y atribuyó la restricción de ingresar a EEUU a las investigaciones que sigue el Ministerio Público contra el exasesor presidencial Fernando Cerimedo y el caso ‘Gasolina basura’, entre otros procesos.

Ese pronunciamiento, este lunes en Sucre, responde a la prohibición de ingresar a Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico, denunciados por el Departamento de Estado en un informe hecho público este lunes.

“Sabemos que el trabajo que venimos realizando no ha sido del agrado de determinados sectores políticos, tanto fuera como dentro de nuestro país”, indicó el Fiscal General.

Afirmó que tomó con “mucha sorpresa” las decisiones adoptadas por Estados Unidos; expresó su respeto, pero también pidió respeto a la soberanía de Bolivia y al principio de no injerencia.

Al citar el caso Cerimedo, en el que se investiga un intento de feminicidio y legitimación de ganancias ilícitas, señaló que “ha generado preocupación en diferentes ámbitos”, pero remarcó que “ninguna presión política nacional e internacional puede convertirse en un impedimento de hechos que deben ser investigados”.

También recordó la suspensión de la visa del expresidente Jaime Paz Zamora, cuando fue relacionado con el narcotráfico durante su mandato, y la expulsión del embajador de Estados Unidos durante la presidencia de Evo Morales.

“Son antecedentes históricos, no para alimentar confrontaciones, sino para que la soberanía deba estar por encima de la coyuntura política”, apuntó.

Ha votado 'Indiferente'. ¡Gracias por su voto!
Tus comentarios

Lo más leído

1
Agetic rastreará a 300 usuarios por desvío de combustible en YPFB
2
Paz instruye iniciar estudios para incorporar el GNL al transporte pesado
3
El precio del petróleo sube tras el rechazo de Trump a las exigencias de Irán para reabrir el estrecho de Ormuz
4
“Es un mentiroso patológico”: El Washington Post publica perfil de Cerimedo y cuestiona su formación
5
El País de Tarija denuncia escala del avión presidencial en exclusiva playa de Florida

Lo más compartido

1
Agetic rastreará a 300 usuarios por desvío de combustible en YPFB
2
Caen 28 ciudadanos bolivianos en Brasil con droga en sus estómagos
3
cinco proyectos para planear tus vacaciones de fin de año
4
Evistas se movilizarán si el Gobierno no repone subvención al diésel en siete días
5
Bolivia cae frente a Paraguay 2-0 y se alista para Argentina, el miércoles

Más en País

28/09/2026
EEUU revoca visa de Mariaca y lo acusa de aceptar narcosobornos
“Abusó de sus cargos públicos al solicitar y aceptar sobornos para facilitar el narcotráfico y ayudar a criminales violentos a evadir la justicia", señala un...
Ver más
28/09/2026
El País de Tarija denuncia escala del avión presidencial en exclusiva playa de Florida
Una investigación del diario tarijeño El País señala que la aeronave FAB-002, utilizada para trasladar al presidente Rodrigo Paz y su delegación a Estados...
Ver más
Tras los anuncios de movilizaciones y bloqueos por parte del sector del transporte, que fijaron su medida para hoy, la Policía Bolivia y las Fuerzas Armadas activaron el Plan de Operaciones “Bolivia...
Ver más
28/09/2026
Policía y FFAA activan control ante anuncio de paro de choferes, hoy
La estabilidad y cohesión de las alianzas políticas en la Asamblea enfrentan desafíos ante acusaciones de transfugio y prebendalismo que fracturan los bloques opositores.
Ver más
28/09/2026
¿Desorientación ideológica y política, en la Asamblea?
El transporte público de Santa Cruz, Chuquisaca, Potosí y Oruro acata este lunes un paro de 24 horas con repliegue de unidades, convocada en rechazo al Decreto Supremo 5716, que dispone el retiro de...
Ver más
28/09/2026
Cuatro departamentos acatan repliegue de transporte; Gobierno convoca al diálogo para este martes
El presidente Rodrigo Paz instruyó iniciar los estudios para incorporar el Gas Natural Licuado (GNL) al transporte pesado de Bolivia.
Ver más
28/09/2026
Paz instruye iniciar estudios para incorporar el GNL al transporte pesado
En Portada
28/09/2026 País
EEUU revoca visa de Mariaca y lo acusa de aceptar narcosobornos
“Abusó de sus cargos públicos al solicitar y aceptar sobornos para facilitar el narcotráfico y ayudar a criminales violentos a evadir la justicia", señala un...
vista
28/09/2026 Seguridad
Dos personas mueren acribilladas en distintos lugares de Santa Cruz de la Sierra
Dos personas murieron por disparos de arma de fuego en diferentes lugares de Santa Cruz de la Sierra. La Policía activó las investigaciones para establecer las...
vista
28/09/2026 Mundo
“Es un mentiroso patológico”: El Washington Post publica perfil de Cerimedo y cuestiona su formación
El reconocido periódico estadounidense The Washington Post publicó un extenso reportaje sobre el perfil del asesor político argentino Fernando Cerimedo, y...
vista
28/09/2026 País
Paz instruye iniciar estudios para incorporar el GNL al transporte pesado
El presidente Rodrigo Paz instruyó iniciar los estudios para incorporar el Gas Natural Licuado (GNL) al transporte pesado de Bolivia.
vista
28/09/2026 País
Cuatro departamentos acatan repliegue de transporte; Gobierno convoca al diálogo para este martes
El transporte público de Santa Cruz, Chuquisaca, Potosí y Oruro acata este lunes un paro de 24 horas con repliegue de unidades, convocada en rechazo al Decreto...
vista
28/09/2026 País
Policía y FFAA activan control ante anuncio de paro de choferes, hoy
Tras los anuncios de movilizaciones y bloqueos por parte del sector del transporte, que fijaron su medida para hoy, la Policía Bolivia y las Fuerzas Armadas...
vista
Actualidad
La comisión interventora de YPFB recurrirá a la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y...
Ver más
09/11/2026 Economía
Agetic rastreará a 300 usuarios por desvío de combustible en YPFB
“Sabemos que el trabajo que venimos realizando no ha sido del agrado de determinados sectores políticos, tanto fuera...
Ver más
28/09/2026 País
Mariaca denuncia injerencia de EEUU por veto a su visa
Los lugareños la atribuyen a ciudadanos chinos y aseguran que se ejecuta con maquinaria pesada estacionaria y unas 15...
Ver más
28/09/2026 Economía
Denuncian intensa actividad minera ilegal cerca del Parque Madidi
El Papa terminó este lunes su viaje de cuatro días a Francia, donde instó a Europa "a poner fin" a la espiral cada vez...
Ver más
28/09/2026 Mundo
León XIV alerta a Europa contra "la ilusión del rearme"
Deportes
La Selección Nacional de fútbol cayó ante Paraguay ayer en Washington (EEUU), donde se estrelló contra la dupla...
Ver más
28/09/2026 Fútbol
Bolivia cae frente a Paraguay 2-0 y se alista para Argentina, el miércoles
Bolivia repitió la hazaña conquistada en Cochabamba 2018, después de que este sábado el equipo masculino integrado por...
Ver más
26/09/2026 Multideportivo
El equipo masculino de ráquetbol conquistó la medalla de oro tras vencer a Argentina por 2-0
La tarijeña Nicole Mollo de 15 años, Maestra Internacional Femenina WIN, permanece invicta y se perfila como la gran...
Ver más
25/09/2026 Multideportivo
La tarijeña Nicole Mollo de 15 años permanece invicta en el Mundial de Ajedrez
Tras una brillante participación tanto singles como en dobles, el raquetbolista boliviano Conrrado Moscoso le regaló...
Ver más
25/09/2026 Multideportivo
Conrrado Moscoso ratifica su poderío en el ráquetbol al ganar dos medallas
Tendencias
“La gente piensa que como vivimos en la selva tenemos bastante agua, pero la realidad es esta”, dice con decepción...
Ver más
28/09/2026 Medio Ambiente
Amazonía sin cauce: minería, ganadería y deforestación dejaron a comunidades sin agua para beber
Una fruta que rara vez aparece en las listas de alimentos recomendados para la salud cognitiva podría proteger el...
Ver más
24/09/2026 Salud
La fruta que neurólogos recomiendan para cuidar el cerebro después de los 50 años
Los investigadores Paola Nogales-Ascarrunz y Enzo Aliaga-Rossel fueron reconocidos por el Gobierno Autónomo...
Ver más
23/09/2026 Ciencia
Reconocen a científicos de la UMSA que descubrieron a Tilcayo, felino de Yungas
Una pausa bajo la sombra de un vehículo terminó con una sorpresa para el biólogo Vincent Vos. Sobre la rama de un árbol...
Ver más
22/09/2026 Medio Ambiente
Una lagartija buscada desde 2023 aparece en Riberalta
Doble Click
La música folklórica, el teatro, el cine y el baile tienen supremacía en la agenda cultural cochabambina en la semana...
Ver más
28/09/2026 Cultura
Semana 40: Destacados artistas nacionales animan la agenda cultural
Empiezo por el final, que es donde el libro muestra su honestidad. Después de casi trescientas páginas desarmando el...
Ver más
28/09/2026 Cultura
Santa Cruz S.A. Agronegocio y mito empresarial
Cada año que pasa la Feria Internacional del Libro de Cochabamba (FILC) se expande. Este año, la decimonovena edición...
Ver más
27/09/2026 Cultura
El Primer Festival Internacional de Literatura realza la 19va versión de la FILC
La lista de las películas con mayor recaudación de la historia continúa cambiando con la llegada de nuevos estrenos...
Ver más
27/09/2026 Cine
Avatar lidera el ranking de las 15 películas más taquilleras de la historia