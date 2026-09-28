Fiscal General denuncia injerencia de EEUU por veto a su visa

En un mensaje junto a funcionarios de la Fiscalía, Mariaca denunció injerencia de EEUU y atribuyó la restricción de ingresar a EEUU a las investigaciones que sigue el Ministerio Público contra el exasesor presidencial Fernando Cerimedo y el caso ‘Gasolina basura’, entre otros procesos.

Ese pronunciamiento, este lunes en Sucre, responde a la prohibición de ingresar a Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico, denunciados por el Departamento de Estado en un informe hecho público este lunes.

“Sabemos que el trabajo que venimos realizando no ha sido del agrado de determinados sectores políticos, tanto fuera como dentro de nuestro país”, indicó el Fiscal General.

Afirmó que tomó con “mucha sorpresa” las decisiones adoptadas por Estados Unidos; expresó su respeto, pero también pidió respeto a la soberanía de Bolivia y al principio de no injerencia.

Al citar el caso Cerimedo, en el que se investiga un intento de feminicidio y legitimación de ganancias ilícitas, señaló que “ha generado preocupación en diferentes ámbitos”, pero remarcó que “ninguna presión política nacional e internacional puede convertirse en un impedimento de hechos que deben ser investigados”.

También recordó la suspensión de la visa del expresidente Jaime Paz Zamora, cuando fue relacionado con el narcotráfico durante su mandato, y la expulsión del embajador de Estados Unidos durante la presidencia de Evo Morales.

“Son antecedentes históricos, no para alimentar confrontaciones, sino para que la soberanía deba estar por encima de la coyuntura política”, apuntó.