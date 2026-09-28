Gobierno pedirá información a EEUU sobre sancionados

El Gobierno pedirá a Estados Unidos información sobre los ciudadanos bolivianos sancionados con restricciones de visa y anunció investigaciones a fondo, luego de que el Departamento de Estado acusara al fiscal general Roger Mariaca de presunta corrupción vinculada al narcotráfico e impusiera la misma restricción a otros 12 nacionales.

“Las declaraciones y señalamientos de Estados Unidos son bastante graves y el Gobierno los toma con absoluta seriedad, por eso se pedirá, a través de las instancias competentes, información complementaria, elementos probatorios que puedan ser conocidos por Bolivia”, afirmó el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano.

Estados Unidos señaló que Mariaca habría abusado de su cargo al solicitar y aceptar sobornos para facilitar el narcotráfico y ayudar a delincuentes violentos a evadir la justicia. La medida restringe el ingreso a territorio estadounidense y también alcanza a sus familiares directos.

Los investigarán

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, anunció que su cartera intensificará las investigaciones y tareas de inteligencia sobre las personas incluidas en la lista. Afirmó que el Gobierno procesa información de manera permanente, pero que solo la hace pública cuando cuenta con “evidencias concretas”.

Oviedo señaló que, con la información que proporcione Estados Unidos, se profundizarán las investigaciones y se tomarán las acciones necesarias para que los involucrados se presenten ante la justicia boliviana. También confirmó que el coronel Franz Cabrera, exdirector de la Felcn, será investigado.

Justiniano explicó que Cabrera participó anteriormente en misiones oficiales en Estados Unidos y en trabajos coordinados con la DEA.

Denuncias requieren evidencias

Aramayo, por su parte, remarcó que cualquier denuncia debe ser esclarecida con evidencia y debido proceso.

“Queremos que se aplique naturalmente todo el marco normativo e institucional que corresponde a nuestro ordenamiento jurídico institucional en las acciones que correspondan según la situación que se va enfrentando. La colaboración del poder ejecutivo en los casos que corresponda va a ser completa”, enfatizó el Ministro de la Presidencia.

El Gobierno afirmó que respeta la decisión de Estados Unidos en el marco de sus propias normas, pero que corresponde conocer los fundamentos de las sanciones. Sobre Mariaca, Oviedo recordó que la Asamblea Legislativa es la instancia que designó al Fiscal General y que cualquier determinación sobre su cargo debe seguir los procedimientos establecidos.

Al finalizar, Justiniano afirmó que el Ejecutivo colaborará con las investigaciones que correspondan y pidió separar los asuntos vinculados con la defensa de la democracia, corrupción y narcotráfico y crimen organizado.