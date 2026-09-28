El País de Tarija denuncia escala del avión presidencial en exclusiva playa de Florida

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Publicado el 28/09/2026 a las 8h19
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Una investigación del diario tarijeño El País señala que la aeronave FAB-002, utilizada para trasladar al presidente Rodrigo Paz y su delegación a Estados Unidos, realizó una escala en Boca Ratón, una de las zonas más exclusivas del sur de Florida, durante su retorno al país. Hasta el momento, el Órgano Ejecutivo no ha brindado explicaciones sobre este tramo del itinerario ni sobre los detalles completos del viaje.

El reporte se sustenta en datos del portal de monitoreo aéreo Flightradar24, que permitió reconstruir la ruta de la aeronave militar. Según la información publicada, el vuelo partió desde Santa Cruz la madrugada del 19 de septiembre, pocas horas después de que el mandatario firmara el decreto 5716, que liberó el precio del diésel.

Este es el detalle del vuelo de la aeronave FAB 002, la segunda unidad más importante en materia de seguridad de las Fuerzas Armadas Bolivianas y que en la última semana ha cumplido misión internacional según el reporte de la web especializada en el seguimiento de aviones Fligthradar24.com, que por cierto ya no monitorea el FAB 001, el que usa habitualmente el presidente. La causa probable de esta desconexión es que el portal ha recibido una orden formal de censurar la matrícula o la ruta del avión presidencial por motivos de seguridad o confidencialidad. Hasta ese entonces, el FAB 001 que utilizaron Evo Morales, Jeanine Áñez y Luis Arce podía monitorearse desde esa misma página los últimos siete días con la versión gratuita.

El periplo

El periplo del FAB 002 arranca en Santa Cruz de la Sierra el 19 de septiembre a la 01:42 minutos, es decir, unas pocas horas después de que el presidente Rodrigo Paz firmara el decreto 5676 que liberaba el precio del diésel para todos los usuarios. El FAB 002 ya había estado todo el día 18 en Santa Cruz, igual que el presidente Rodrigo Paz, que visitó la ExpoCruz y tuvo otros eventos.

La primera escala se cumple en Panama City (PTY) tras 4:40 minutos de viaje. Aterrizó a las 5:22 de la mañana probablemente para repostar y seguir vuelo hasta el aeropuerto de Manassas, en el entorno de Washington DC, donde llegó a las 11:46 de la mañana del sábado 19 de septiembre. Ese día el presidente Rodrigo Paz no tuvo actividad pública ni colgó ningún reporte en sus redes sociales.

El avión se mantuvo en Manassas, Washington, hasta el domingo 20 de septiembre, cuando emprendió viaje a las 19:00 horas rumbo al aeropuerto de Teterboro, un aeropuerto privado muy apreciado por ejecutivos y vuelos privados por su proximidad con Manhattan (Nueva York). El lunes 21 Rodrigo Paz hizo su primera aparición en Nueva York, en las inmediaciones de la sede las Naciones Unidas, donde mantuvo reuniones con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio y en la cumbre CAF – PNUD donde coincidió con Lula da Silva.

El avión se mantuvo en el aeropuerto de Teterboro hasta el jueves 24 de septiembre, los mismos días en los que se registró agenda pública de Rodrigo Paz Pereira en Nueva York: el martes participó de la cumbre del Escudo de las Américas junto a Donald Trump; el miércoles se reunión con varios ejecutivos, entre ellos con el secretario General de la ONU Antonio Guterres y el jueves fue su momento como orador en la plenaria de las Naciones Unidas. En esos días también hubo dos días especialmente significativos en lo familiar: el 22 de septiembre el presidente cumplió 59 años y el 23 celebró su 26 aniversario de matrimonio junto a María Elena Urquidi, más conocida como Bibi, que también lo acompañó, como su hija Catalina, en el viaje a Naciones Unidas.

El 24 a las 22:36, el FAB002 salió del aeropuerto Teterboro para aterrizar en el de Boca Ratón, Florida, considerado uno de los municipios más lujosos: Ofrece parques naturales, zonas de compras de lujo como el Town Center y espacios culturales como el Mizner Park.

“Las playas de Boca Ratón son unas de las más cuidadas, limpias y exclusivas del sur de Florida. A diferencia de las vecinas Miami Beach o Fort Lauderdale, aquí el ambiente es notablemente más tranquilo, natural y relajado, ideal para familias y personas que buscan escapar del turismo masivo” señala la web especializada TripAdvisor.

Desde ese día y hasta el cierre de esta edición, el avión FAB002 se mantiene en el aeropuerto de Boca Ratón de Florida.

En paralelo, tampoco hubo actividad oficial de Rodrigo Paz Pereira durante el viernes 25 de septiembre ni el sábado 26.

Una delegación sin reporte

El vicepresidente Edmand Lara señaló que el viaje en delegación de Rodrigo Paz y otras autoridades a Nueva York estaba costando más de 250.000 dólares al Estado, algo que fue respondido por el ministro de la Presidencia, Fernando Aramayo, señalando que “las denuncias deben demostrarse con pruebas”.

La observación del vicepresidente no se trataba de una denuncia exactamente y varios diputados le recordaron a Aramayo que es obligación del gobierno ser transparente y rendir cuentas de lo realizado. Hasta el momento se desconoce el equipo completo que se desplazó a Nueva York.

En la delegación, no reportada oficialmente ni por Cancillería ni por Presidencia ni por Comunicación, se ha podido ver al canciller Francisco Huanca, al ministro de la Presidencia Aramayo, al ministro de Desarrollo Productivo Óscar Mario Justiniano, al vicecanciller Carlos Paz Ide, el director general de la Cancillería Fernando Ávila Mercado además de a Catalina Paz Urquidi y María Elena Urquidi.

El jueves, durante la alocución de Paz en la plenaria se pudo observar a la izquierda de Urquidi a un joven que varias fuentes en Tarija identificaron como el hijo mayor de Paz y Urquidi, Paulino, que estudia en Washington, sin embargo, este extremo tampoco ha sido confirmado ni por Cancillería, ni por Presidencia, ni por Comunicación.

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