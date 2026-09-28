Paz instruye iniciar estudios para incorporar el GNL al transporte pesado

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Publicado el 28/09/2026 a las 13h29
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El presidente Rodrigo Paz instruyó iniciar los estudios para incorporar el Gas Natural Licuado (GNL) al transporte pesado de Bolivia.

"Estamos trabajando en una transformación estructural del transporte boliviano. Primero avanzamos con el GNV para el transporte público y ahora, por instrucción del presidente Rodrigo Paz, vamos a estudiar una alternativa específica para el transporte pesado: el GNL", señaló el ministro de Obras Públicas Mauricio Zamora.

Asimismo, indicó que la iniciativa forma parte de una visión integral de transformación del transporte nacional, que busca avanzar progresivamente hacia una matriz energética con mayor participación del gas natural y, al mismo tiempo, promover la modernización del parque automotor.

Por instrucción del Presidente, el Ministerio de Obras Públicas comenzará a trabajar en una evaluación que contemple la viabilidad técnica, económica y logística del GNL, incluyendo infraestructura de almacenamiento y abastecimiento, estaciones de servicio, autonomía de los vehículos, costos operativos y las condiciones necesarias para su implementación.

El objetivo es generar alternativas que permitan al transporte pesado contar con opciones energéticas de mayor eficiencia y reducir progresivamente la dependencia de combustibles líquidos. El uso de Gas Natural Licuado (GNL) en el transporte pesado ya es una realidad en distintos países del mundo. China, Estados Unidos y varios países de Europa utilizan esta tecnología, especialmente en camiones de larga distancia. El GNL ofrece una alternativa al diésel porque permite reducir costos operativos, disminuir emisiones contaminantes y contar con una buena autonomía para recorridos largos, además de contribuir a diversificar la matriz energética del transporte.

GNV para el transporte público y GNL para el transporte pesado forman parte de una misma visión: transformar la matriz energética del transporte boliviano, modernizar el parque automotor y construir soluciones de largo plazo.

"Estamos haciendo las cosas diferentes: no se trata solamente de enfrentar una coyuntura, sino de encontrar soluciones estructurales para Bolivia", afirmó Zamora.

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