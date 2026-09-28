Unidad de Comunicación Estratégica del Estado niega contratación o pago por separata publicada en USA Today

La Unidad de Comunicación Estratégica del Estado Plurinacional de Bolivia (UCE) negó este lunes la contratación y el pago de la separata publicada en el diario estadounidense USA Today y señaló que sus procesos de contratación se realizan conforme a la normativa vigente y pueden ser consultados públicamente en el Sistema de Contrataciones Estatales (SICOES).

“La Unidad de Comunicación Estratégica del Estado Plurinacional de Bolivia (UCE) aclara a la opinión pública que no efectuó ninguna contratación ni realizó pago alguno por la separata publicada en USA Today, ni tuvo conocimiento previo de dicha publicación hasta que el tema se hizo de conocimiento público”, señala un comunicado difundido por la entidad a través de sus redes sociales.

La UCE señaló que todas sus contrataciones se realizan mediante los procedimientos administrativos establecidos y conforme a la normativa vigente.

“Todas las contrataciones que realiza la UCE se rigen mediante los procedimientos administrativos establecidos y conforme a la normativa vigente, incluyendo su registro y publicación en el Sistema de Contrataciones Estatales (SICOES), cuando corresponde”, señala el documento.

La entidad rechazó las afirmaciones difundidas en redes sociales que le atribuyen la contratación o el financiamiento de la publicación.

“Rechazamos categóricamente las afirmaciones difundidas en redes sociales que pretenden atribuir a la UCE la contratación o financiamiento de dicha publicación, por tratarse de aseveraciones que no corresponden a la realidad”, concluye el comunicado.