Aduana Nacional comisa tres contenedores con cosméticos declarados como juguetes y valuados en más de 1,1 millones de dólares

La Aduana Nacional comisó tres contenedores con cosméticos, productos para el cuidado de la piel y protectores solares que pretendían ingresar al país bajo una declaración falsa como juguetes. La mercancía, procedente de China y valuada en más de 1,1 millones de dólares, fue incautada por la Aduana Interior La Paz tras evidenciarse que correspondía a productos distintos a los declarados y que carecía de la autorización sanitaria emitida por la Agencia Estatal de Medicamentos y Tecnologías en Salud (AGEMED).

El Administrador de Aduana Interior La Paz, Wilder Villarroel Escalera, informó que los tres contenedores estaban consignados a la empresa “Juguetron”. De acuerdo con las Declaraciones de Importación (DIM), la mercancía fue registrada como juguetes; sin embargo, durante los aforos físicos realizados por técnicos aduaneros se constató la existencia de 877 cajas de cosméticos mercancía distinta a la declarada.

Asimismo, se verificó que la carga, embarcada en China y transportada a Bolivia a través de puertos chilenos, no contaba con la autorización de la AGEMED, requisito indispensable para la importación y comercialización de este tipo de productos en el país. Ante esta situación, y con el objetivo de proteger la salud de los consumidores y evitar la circulación de mercancía sin control sanitario, la Aduana Nacional procedió al comiso total de la carga.

La valoración económica efectuada por la administración aduanera determinó que el primer contenedor contenía mercancía valuada en más de 500 mil dólares, generando una deuda tributaria superior a 432 mil UFV. El segundo alcanzó un valor superior a 350 mil dólares, con tributos omitidos por más de 283 mil UFV. En tanto, el tercer contenedor fue valuado en más de 278 mil dólares, registrando una afectación fiscal superior a 224 mil UFV.

Tras la elaboración de las actas de comiso digital y la incautación de la mercancía, los antecedentes fueron remitidos al área jurídica de la Aduana Nacional para el inicio de las acciones legales correspondientes, conforme a la normativa vigente.

La Aduana Nacional reafirma su compromiso con el fortalecimiento de los controles en fronteras, puertos, recintos aduaneros y administraciones interiores, con el propósito de combatir el contrabando, proteger la producción nacional, promover una competencia leal y resguardar la salud y seguridad de la población boliviana.