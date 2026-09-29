Ante amenazas de Evo, el Gobierno y FFAA anuncian el uso de la fuerza

País
Redacción Central
Publicado el 29/09/2026 a las 8h55
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El comandante de las Fuerzas Armadas (FFAA), Víctor Hugo Balderrama, aseguró ayer que los militares y la Policía están listos “para defender al pueblo y la Constitución”, tras el ultimátum lanzado ayer por el expresidente Evo Morales de realizar movilizaciones si hasta el 3 de octubre no se abroga el decreto que retira la subvención al diésel.

En similar tono, el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano,lamentó las amenazas y el ultimátum que lanzó el evismo desde Lauca Ñ, en el trópico de Cochabamba.

Justiniano aseguró que cualquier manifestación que “atente contra la vida” de los ciudadanos “será respondida mediante el uso de la fuerza”.

Dureza

Consultado sobre el anuncio de movilizaciones del evismo, el presidente Rodrigo Paz  señaló que con sus advertencias lo que Morales busca es que “nos matemos entre bolivianos” en octubre y lo acusó de buscar violencia para borrar sus “casos de violación, de pedófilo”.

“Es el mismo señor que nos pide que nos matemos entre bolivianos en octubre. Si tiene algo que decir siéntese a la mesa a negociar. ¿Por qué quiere violencia?, ¿para que le borren sus casos de violación, de pedófilo?, ¿vamos a seguir escuchando al mismo señor?”, cuestionó.

Paz agregó  que Morales “ya caerá ante la justicia” y pidió que ésta sea severa con el dirigente cocalero.

El comandante Balderrama recordó además que existe un estado de excepción vigente y ratificó a la población que las FFAA están “para protegerla, para garantizar la libre transitabilidad”.

El pasado sábado, en un congreso de sus seguidores en Lauca Ñ , Morales dio un ultimátum al Gobierno para abrogar los decretos supuestamente inconstitucionales.

“Estamos dando ultimátum, si no abrogan las normas de privatizaciones, de entrega de recursos naturales a las transnacionales, decretos inconstitucionales, si no es de buenas, va a ser a malas”, aseguró.

Por su parte, el ministro Justiniano cuestionó que desde el Chapare se pretenda generar un nuevo escenario de conflicto.

El ministro recordó que se encuentra vigente un estado de excepción y señaló que cualquier manifestación debe mantenerse dentro del ámbito de la protesta pacífica.

“Cuando se bloquea una carretera no se perjudica al Gobierno. Se perjudica a la gente y más que nunca la gente quiere trabajar, no quiere conflicto, no quiere bloqueos, no quiere movilizaciones”, sostuvo.

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