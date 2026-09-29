Diálogo Gobierno- choferes entra en cuarto intermedio; habrá estudio de costos en cada departamento

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Publicado el 29/09/2026 a las 14h08
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El diálogo entre el Gobierno y la Confederación de Choferes de Bolivia entró en cuarto intermedio y se definió que las autoridades nacionales irán a todos los departamentos para, junto a autoridades departamentales y municipales, realicen y analicen el estudio de costos del transporte público tras la eliminación de la subvención al diésel.

El máximo dirigente de la Confederación de los Choferes, Lucio Gómez, aseveró que los ministros se comprometieron a ir a los ampliados departamentales del transporte interprovincial e interdepartamental, junto a autoridades subnacionales, para analizar el costo de operaciones del transporte.

"Cada federación va a tener reunión con ministros, alcaldes, gobernaciones para definir la forma de acuerdo a la topografía de cada departamento y los usos y costumbres. Vale decir, cada Federación va atener reuniones con las autoridades para definir el costo de operaciones", afirmó.

Detalló que, principalmente, el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, y representantes de la ATT irán ampliado del transporte interdepartamental, a realizarse a finales de esta semana, para dar respuesta "del estudio de costo de operaciones".

Además, señaló que el próximo lunes en Cochabamba habrá ampliado del transporte pesando donde se definirá "cómo va a ser el tema del flete por carga".

Gómez, finalmente, aseveró que el trabajo del transporte será normal "hasta que terminen las reuniones correspondientes".

Eso sí, el dirigente de los choferes especificó que en el encuentro se dejó en claro el rechazo al decreto 5716 (del fin de la subvención al diésel) "que ha convulsionado el país".

"El primer punto, el rechazo del decreto 5716 (del fin de la subvención al diésel) que ha convulsionado el país, que además está tratando de que toda la canasta familiar suba. Y no podemos pelear nosotros con el pueblo", sostuvo el dirigente a la salida de la reunión.

El ejecutivo señaló que el segundo punto tratado fue el Fongat, referido al Fondo de Garantía de Crédito para el Transporte, advirtiendo que existe una resolución que establece montos de crédito de 100.000 a 1,4 millones, pero hasta la fecha no se tienen avances.

El tercer punto abordado fue el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), advirtiendo que existe un monopolio y planteó que el sistema sea abierto para permitir la participación de empresas privadas. Mientras que el cuarto punto estuvo relacionado con la Aduana y los impuestos IVA, IUE e IT, donde el sector planteó sus observaciones y dejó en manos de los ministros la elaboración de una propuesta.

"Como resultado de la reunión, Gobierno y transporte acordaron continuar el trabajo mediante mesas específicas, de acuerdo con las necesidades planteadas por el sector. El cuarto intermedio permitirá avanzar en estos espacios técnicos y de diálogo para abordar cada una de las demandas", señalaron desde el Ministerio de Obras Públicas.

 

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