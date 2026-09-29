Fiscal rechaza que EEUU lo vincule con narcos; Gobierno dice que investigará

País
Redacción Central
Publicado el 29/09/2026 a las 8h57
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El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, rechazó ayer las acusaciones de Estados Unidos (EEUU), país que decidió revocarle la visa y  y lo acusó de “abusar de sus cargos públicos al solicitar y aceptar sobornos para facilitar el narcotráfico y ayudar a criminales violentos a evadir la justicia”, según un comunicado.

Mariaca invocó el principio internacional de “no injerencia” y aseguró que la presión de EEUU no modificará el rumbo de las investigaciones que lleva adelante el Ministerio Público en el caso de Fernando Cerimedo, exasesor del presidente Rodrigo Paz y otros  procesos.

Tras la respuesta de Mariaca, el Gobierno anunció anoche que solicitará información a EEUU sobre las causas que llevaron a tomar la decisión de retirar la visa al Fiscal General.

En conferencia de prensa, los ministros de la Presidencia, Fernando Aramayo; de Gobierno, Marco Antonio Oviedo; y de Defensa, Ernesto Justiniano, aclararon que investigarán no solamente a Mariaca, si no a todos lo que figuran en la lista de los vetados por EEUU de ingresar a ese país.

Además de Mariaca, están en la lista el  Fiscal Departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, el exdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico, Franz William Cabrera, además de jueces, fiscales y magistrados. Son 13 los vetados.

Respeto

“Este Fiscal no está para agradar a personas, grupos económicos ni dirigentes políticos. Está para cumplir la Constitución, la ley y su responsabilidad con todos los ciudadanos bolivianos”, afirmó Mariaca.

Agregó que le tomó “mucha sorpresa” las decisiones adoptadas por EEUU, a las cuales expresó su respeto, pero también pidió respeto a la soberanía de Bolivia y al principio de no injerencia.

El Fiscal  aseguró que no retrocederá en las investigaciones que están bajo responsabilidad del Ministerio Público y pidió que quienes se sientan afectados permitan que los procesos concluyan y que sean las pruebas las que determinen las responsabilidades.

Mariaca incluyó entre los casos que, según afirmó, continuarán bajo investigación el denominado “combustible basura”, relacionado con denuncias e irregularidades en la distribución y comercialización de carburantes.

Mariaca rechazó que su familia sea involucrada en las acusaciones y sostuvo que su obligación es defender la independencia de las instituciones.

En tantro,  Washington sostuvo que las acciones de Mariaca “ ponen en riesgo sus esfuerzos contra el narcotráfico y afectan a las instituciones democráticas que Bolivia busca fortalecer como integrante del “Escudo de las Américas”.

La decisión fue difundida también por Tommy Pigott, portavoz del Departamento de Estado de EEUU, quien señaló que Washington está tomando medidas contra personas de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú a las que acusa de corrupción.

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