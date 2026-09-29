Gobierno no contrató publicación de separata en USA Today; ENDE y YPFB pagaron por la publicidad

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Publicado el 29/09/2026 a las 13h22
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 El Gobierno nacional no pagó por la impresión de una separata en el medio estadounidense USA Today, reiteró este martes el vocero presidencial, José Luis Gálvez, desmintiendo versiones en sentido de que, el nivel central, hubiera erogado tres millones de dólares por dicha publicación.

“No hay separata contratada por el Gobierno boliviano y ninguna de las autoridades entrevistadas, que son dos ministros y un viceministro, pagaron nada por la publicación. La publicación obedeció al criterio periodístico de USA Today que entiende que Bolivia despierta una alta expectativa en el mundo de las inversiones y la economía. Además, tiene la misma iniciativa para con otros países también”, explicó Gálvez.

En conclusión, no hay ninguna contratación por ninguna dependencia del Estado en concreto para financiar esa separata, dejó en claro la autoridad.

En cuanto al contenido de la separata, el vocero reiteró que se trata de un servicio ofrecido por USA Today y que ese medio realizó el trabajo de mercadeo por un lado e incluyó entrevistas.

Además, destacó que tres cuartas partes de la separata corresponden a información de empresarios privados que tienen intereses por invertir en Bolivia y que compraron ese servicio y pagaron por ello.

ENDE y YPFB pagaron por su publicidad

Gálvez agregó que la empresa Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) pagó 20 mil dólares por un espacio de publicidad en la separata y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Corporación tiene pendiente el pago de 40 mil dólares por el mismo motivo, pues se trata de un compromiso hecho por el expresidente Ejecutivo de YPFB, Yussef Akly.

Según documentación de YPFB, existe un contrato firmado, cuando Akly era presidente de la petrolera estatal, para la inclusión de publicidad en la separata norteamericana, de acuerdo con el reporte oficial.

 

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