Lara convoca a sesión de Asamblea para considerar el caso de los vetados por EEUU

El vicepresidente Edmand Lara convocó a una sesión de la Asamblea Legislativa para el lunes 5 de octubre a las 15:00, para considerar el informe del Gobierno de Estados Unidos que veta a 13 bolivianos por presuntos vínculos con la corrupción y el narcotráfico.

Según la convocatoria, en la sesión se considerará la documentación e informes requeridos sobre el caso. Asimismo, podría conformarse una Comisión de Investigación Parlamentaria.

En el informe de Estados Unidos, figuran el fiscal general Roger Mariaca, otros fiscales, jueces y exautoridades.

Anteriormente, Lara rechazó que se aparte al fiscal general del cargo debido a una lista emitida por un gobierno extranjero.

La convocatoria del vicepresidente señala que el tratamiento legislativo tendrá una finalidad informativa y fiscalizadora, además de que deberá desarrollarse con respeto al debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho a la defensa, además de la independencia de los órganos del Estado y la autonomía del Ministerio Público.

Asimismo, establece que las medidas migratorias adoptadas por un Estado extranjero no constituyen, por sí solas, una determinación de responsabilidad penal en Bolivia.