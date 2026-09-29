En la lista negra de EEUU figuran al menos tres personas relacionadas al caso maletas

En la lista emitida por el Gobierno de EEUU, sobre los 13 bolivianos que tienen prohibido el ingreso a dicho país, se hallan dos juezas que beneficiaron a dos implicados en el caso maletas y una exautoridad de la Aduana.

En la lista de negra de EEUU se halla Albania Caballero Saavedra, jueza de Instrucción Anticorrupción y de Violencia contra la Mujer Primera, de Santa Cruz, quien dispuso la detención domiciliaria para Laura Rojas, una de las principales implicadas en el caso maletas. La disposición fue tomada en agosto del 2026 y además se determinó una fianza de Bs 50.000.

Otra persona en la lista es Rosario Ximena Flores Paniagua, jueza de Instrucción en lo Penal en el Departamento de Santa Cruz, quien, en agosto, otorgó detención domiciliaria para el juez Herbert Zeballos, implicado en el caso Maletas.

Herbert era investigado por el tráfico de sustancias controladas, asociación delictuosa y confabulación. Fue aprehendido en enero de este año, luego del allanamiento a una empresa de seguridad relacionada con él.

La tercera persona es el expresidente ejecutivo interino de la Aduana, Alberto Samuel Soto de la Vía, quien fue cuestionado por presuntas omisiones, una falta de control oportuno, tras el incidente en el aeropuerto de Viru Viru.

La exautoridad enfrenta un proceso penal por otros casos, entre ellos corrupción administrativa e incumplimiento de deberes.