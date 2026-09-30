La ALP debatirá el lunes retiro de visa a Mariaca; Gobierno habla de extradición

País
Redacción Central
Publicado el 30/09/2026 a las 12h01
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La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), convocó a sesión de pleno para el 5 de octubre para tratar el informe publicado por el Gobierno de Estados Unidos sobre la cancelación de visas al Fiscal General, Roger Mariaca y otras 12   autoridades y  exautoridades del país.

En tanto, el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, advirtió  ayer que el retiro de visa  a Mariaca  puede derivar en investigaciones y solicitudes de extradición más adelante.

“Esto podría derivar en una investigación, en un avance judicial en el caso de EEUU y una solicitud probablemente de una extradición, pero eso corresponde a un ámbito que no es nuestro y serán las autoridades de EEUU

las que hablarán al respecto”, dijo Justiniano.

La  Constitución Política del Estado  y la Ley del Ministerio Público establecen solamente dos mecanismos por los cuales el Fiscal General se aleja de su cargo: el juicio de responsabilidades y la renuncia.  

El Fiscal General está excluido del régimen disciplinario ordinario aplicado al resto de los fiscales. Para separarlo del cargo por hechos vinculados al ejercicio de sus funciones, la vía prevista es el juicio de responsabilidades regulado por la Ley 044.

Mariaca fue elegido por la Asamblea Legislativa el 21 de octubre de 2024 con 115 votos. Su mandato constitucional es de seis años, hasta octubre de 2030.

Sesión

La convocatoria  de la Asablea  prevé la consideración de la documentación e informes requeridos a las instituciones competentes y la posible  conformación de una Comisión de Investigación Parlamentaria, con objeto y alcance definidos, en el marco del artículo 158.1, numerales 17 y 19, de la Constitución Política del Estado”.

El vicepresidente Edmand Lara resaltó que la sesión tendrá la finalidad “informativa y fiscalizadora”.  “El tratamiento tendrá finalidad informativa y fiscalizadora, con respeto al debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho a la defensa”,  detalló Lara.

Lara agregó que las medidas migratorias extranjeras no constituyen, por sí solas, una determinación de responsabilidad penal en Bolivia.

El lunes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mediante el Departamento de Estado, hizo conocer la decisión de revocar las visas de ingreso a su territorio a 12 ciudadanos bolivianos, entre ellos integrantes de la cúpula del Ministerio Público, un alto jefe de la Policía Boliviana, jueces y un exministro de Justicia.

El comunicado señala a Mariaca y a otros de “aceptar sobornos para facilitar el narcotráfico”.

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