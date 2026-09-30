Los choferes declaran pausa en diálogo y analizan con sus bases

El máximo dirigente de la Confederación de Choferes de Bolivia, Lucio Gómez, informó que, mientras continúen las negociaciones, el transporte trabajará con precios transitorios.

“Nosotros vamos a trabajar, pero con los precios estamos hablando claramente no son presos fijos”, manifestó.

Gómez explicó que estos precios se mantendrían de manera temporal mientras se realizan los estudios correspondientes y se definen los acuerdos con las autoridades.



“Por lo tanto no es que se asume, sino se va a trabajar con los precios que tiene en este momento transitoriamente”, señaló.

El dirigente indicó que la ATT deberá presentar un estudio matemático sobre los costos, mientras el sector del transporte también cuenta con su propio análisis para plantear sus observaciones.

“Para eso el día jueves nos va seguramente a traer su estudio matemático y nosotros también lo tenemos para defender”, afirmó Gómez.



Mientras tanto, señaló que el transporte continuará trabajando con normalidad y posteriormente se dará un informe a las diferentes modalidades del sector a nivel nacional.

Respuestas

En un contacto con la prensa, antes de ingresar a la reunión ayer en la ciudad de La Paz, Gómez indicó que al encuentro asisten representantes de todos los departamentos y adelantó que no firmarán acuerdos, debido a que solo esperan recibir respuestas del Gobierno a sus demandas.

“No estamos entrando a firmar ningún convenio, sino a recibir la respuesta de lo que nosotros hemos mandado, punto por punto. Esperamos tener resultados positivos, caso contrario informaremos a nuestros compañeros de base”, indicó Gómez, al enfatizar que la advertencia de protestas se mantiene vigente.



