Fiscalía niega que Mariaca se haya reunido con Marset antes de su captura; exige presentar pruebas y retractación

A través de un comunicado, el Ministerio Público negó que el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, se haya reunido con el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset días antes de que éste sea capturado.

"La Fiscalía General del Estado desmiente de manera categórica las afirmaciones realizadas por la periodista Amalia Pando, quien, a través de su programa, señaló que el Fiscal General del Estado, Roger Mariaca Montenegro, se habría reunido con Sebastián Marset, diez días antes de su extradición a Estados Unidos", señala el texto difundido por el Ministerio Público.

En ese sentido, la Fiscalía exige a la periodista Amalia Pando presentar las pruebas de sus acusaciones y, en caso de no contar con ellas, retractarse de sus acusaciones.

"Ante la gravedad de esta afirmación que afecta el honor de una autoridad y por responsabilidad con la opinión pública, la Fiscalía General del Estado solicita a la periodista presentar las pruebas que respalden lo manifestado. En caso de no contar con dichos elementos, corresponde que realice una retractación pública por los mismos medios en los que difundió esa versión", añade el comunicado.

El Ministerio Público, en la parte final de su pronunciamiento, enfatiza que "la información difundida no corresponde a la verdad" y señala que si bien la libertad de expresión debe ser plenamente garantizada, "no puede confundirse con la difusión de afirmaciones falsas o acusaciones sin respaldo probatorio".

El comunicado llega también días después de que el Gobierno de Estados Unidos diera a conocer que decidió restringir la visa y prohibir el ingreso a su país a Roger Mariaca, acusándolo de proteger y beneficiar al narcotráfico.