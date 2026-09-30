Kast viene a Bolivia para fortalecer vínculos comerciales

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Publicado el 30/09/2026 a las 14h21
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El presidente Rodrigo Paz confirmó que su homólogo de Chile, José Antonio Kast, visitará Bolivia en octubre para fortalecer la vinculación comercial entre ambos países. El mandatario también informó que planteó a Kast la posibilidad de implementar un puerto seco en Oruro.

“El presidente Kast viene de visita a Bolivia y la idea es fortalecer todo lo que es la vinculación comercial, que es Oruro y Potosí básicamente las que generan la puerta de entrada y salida”, resaltó Paz.

Asimismo, el mandatario señaló que planteó a Kast que el puerto seco de Oruro se convierta en un punto de inversión.

“Le hablé de un puerto seco para que sea un punto de inversión porque hay algo que hay que entender; si Bolivia no produce, ¿qué nos vamos a repartir? Podremos hacer todos los acuerdos que queramos acá, pero si no producimos, ¿qué repartiremos?”, subrayó.

Días antes Paz ya había anunciado la visita de Kast al país. Se maneja que entre las primeras semanas de octubre este el primer mandatario chileno en suelo nacional.

 

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