Manfred anunció que el Gobierno alista un “fondo de compensación” y bonos para que las alcaldías enfrenten la crisis

El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, anunció que “hay un compromiso de que en dos semanas” el Gobierno presentará el plan en las siguientes semanas, según un reporte de Unitel.

La Asociación de Municipalidades de Bolivia (AMB) expuso ante el Gobierno que la principal preocupación de las alcaldías del país es la “estabilización económica” y la crisis que afecta sus arcas en el último trimestre del año.

Frente a ese panorama, el Órgano Ejecutivo alista un “fondo de compensación” y “bonos soberanos” para las alcaldías, anunció el alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, en una entrevista con Unitel. El plan se conocerá en dos semanas, dijo.

El presidente Rodrigo Paz y el ministro de Economía, Christian Morales, se reunieron con los alcaldes de las ciudades capitales y El Alto para tratar este tema en el marco de las conversaciones sobre el modelo 50/50.

“En el tema 50/50 hemos avanzado muy poco, diría yo. Más bien nos hemos enfocado en cómo estabilizar en este momento las diferentes economías de las alcaldías por la situación en la que está atravesando el país”, señaló.

Reyes Villa explicó que en la cita se expusieron una serie de problemas que enfrentan los municipios, por ejemplo, “la elevación de los carburantes y la baja del IDH”.

La autoridad edil afirmó que el Impuesto Directo de los Hidrocarburos (IDH), que se calcula con base en la producción y las exportaciones del sector, “realmente ha bajado a su mínima expresión”.

En ese marco, Reyes Villa anunció que “hay un compromiso de que en dos semanas va a haber un fondo, digamos un fondo de compensación”.

“Estaba el ministro de Economía y nos va a dar a conocer un fondo de compensación, pero lo más importante, nos han hablado de darnos bonos soberanos, que nos permitan negociar en la banca con empresas; digamos, en vez de pagar impuestos pagar con estos bonos soberanos”, señaló.

“Darnos bonos soberanos, que nos permitan negociar en la banca con empresas; digamos, en vez de pagar impuestos pagar con estos bonos soberanos”, señaló.

En criterio del alcalde cochabambino “esto sí puede ayudar para el cierre de la gestión”.