Paz y los gobernadores se reúnen este miércoles para avanzar en el 50/50

Los gobernadores se reunirán este miércoles con el presidente Rodrigo Paz para abordar la propuesta del 50/50 y otros temas referidos a recursos para las nueve gobernaciones departamentales.

"Estamos viniendo por nuestro departamento en busca de nuevos recursos económicos. La situación económica de la Gobernación de Cochabamba es devastadora. Día a día estamos sobreviviendo. Esperamos llegar a fin de año", dijo Leonardo Loza, gobernador cochabambino, a su llegada al encuentro.

Por su lado, Luis Edson Ayllón, gobernador de Chuquisaca, resaltó que este encuentro tendrá como base tratar la propuesta del 50/50, que en primera instancia se avanzó en un acuerdo el pasado 5 de agosto en Sucre.

"Desde un principio, planteó que se deben dar pasos rápidos, grandes, para avanzar en el 50/50, el acuerdo que se suscribió en Sucre. Pedirle al presidente que se decida de una vez por todas cuál va a ser la coparticipación tributaria, para que en el POA del 2027 ya esté con nombre y apellido los recursos para gobernaciones", resaltó el gobernador.

Los gobernadores participaron en primera instancia en la promulgación de la ley de "Prediarios", que traspasa este pago de los gobiernos departamentales al Gobierno nacional.