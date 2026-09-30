Restricción de visas: El Gobierno oficializó la solicitud de información a EEUU y deja el futuro de Mariaca a la ALP

País
OXÍGENO
Publicado el 30/09/2026 a las 10h52
ESCUCHA LA NOTICIA

El vocero presidencial, José Luis Gálvez, informó que el Gobierno boliviano oficializó la solicitud a su par de Estados Unidos para que comparta información que derivó a su decisión de restringir las visas y prohibir el ingreso a más de una docena de funcionarios y exfuncionarios bolivianos a su territorio.

"Hemos solicitado la información que pueda ser compartida para que sea evaluada conforme la ley boliviana", afirmó Gálvez.

Señaló que se pidió la información para "entender las motivaciones" de la decisión estadounidense y "si hay aspectos que deben ser investigados conforme a la ley boliviana".

"Independientemente de la información que llegue de Estados Unidos, lo que el Gobierno de Estados Unidos decida compartir con el Gobierno boliviano, las acusaciones son graves", señaló Gálvez, específicamente en referencia al caso del fiscal general del Estado, Roger Mariaca, a quien el país del norte lo acusa de proteger y ayudar al narcotráfico.

En ese sentido, el Vocero señaló que corresponde a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) analizar el caso del Fiscal General y ver los procedimientos "de acuerdo a norma" respecto al futuro de Mariaca en el cargo.

Los vetos

El Gobierno de Donald Trump informó este lunes que ha revocado las visas de 27 funcionarios y exfuncionarios latinoamericanos, incluyendo al fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca.

Entre los señalados figuran el fiscal general boliviano Roger Mariaca y más de otros 20 autoridades y exautoridades nacionales, 12 de los cuales fueron identificados como titulares actuales de visa y nueve a quienes se les negará la visa si la solicitan. También se ven afectados dos colombianos -un magnate empresarial y un legislador-, junto con dos ecuatorianos y un juez peruano.

Según los documentos, a Mariaca, quien fue elegido para un mandato de seis años en 2024, se le acusa de abusar de su cargo público al solicitar y aceptar sobornos para facilitar el narcotráfico, y también de ayudar a delincuentes violentos a evadir la justicia.

"Sus acciones ponen en peligro los esfuerzos del presidente Trump para combatir el narcoterrorismo, al tiempo que socavan las mismas instituciones democráticas que Bolivia, como participante del Escudo, está trabajando para fortalecer", dice el comunicado.

Ayer, el fiscal general del Estado, Roger Mariaca - acusado por EEUU de beneficiar al narcotráfico- , ya aseveró que el Ministerio Público respeta la institucionalidad de países del exterior, pero advirtió que no permitirá la interferencia, el condicionamiento o la afectación del trabajo que viene desarrollando la Fiscalía.

"Sabemos que el trabajo que venimos realizando no ha sido del agrado de determinados sectores políticos, tanto dentro como fuera del país (...) Sabemos que algunas investigaciones tienen implicaciones internacionales", aseveró.

En ese marco, hizo referencia directa a las investigaciones que se lleva adelante en contra del exasesor del presidente Rodrigo Paz, el argentino Fernando Cerimedo, mismas que, dijo, "han generado preocupación y repercusión en diferentes ámbitos políticos".

"Ninguna presión nacional o internacional puede convertirse en un impedimento para esclarecer hechos investigados. Cuando existen denuncias de corrupción, nuestra obligación es es investigar, cuando hay elementos de posible enriquecimiento ilícito nuestra obligación es investigar. Este fiscal no esta para acusar anticipadamente a nadie, esta para garantizar que los hechos sean esclarecidos y las decisiones sean adoptadas conforme a Ley", señaló.

Mariaca, asimismo, también hizo referencia al caso de la gasolina basura y pidió, en ese sentido, que quienes se sientan afectados por las investigaciones dejen que éstas sigan su curso, que las "pruebas hablen" y la justicia determine lo que ocurrió en cada uno de los casos.

"El pueblo tiene derecho a conocer la verdad sobre las denuncias que se han presentado, incluido los hechos denunciados de corrupción relacionados al combustible. Es nuestro trabajo y lo vamos a realizar sin importar quien sea afectado", afirmó.

 

Sobre el mismo tema
Tus comentarios

Lo más leído

1
Agetic rastreará a 300 usuarios por desvío de combustible en YPFB
2
Vuelo de FlyDubai a Israel desviado por pelea entre pilotos

Lo más compartido

1
Agetic rastreará a 300 usuarios por desvío de combustible en YPFB
2
En la lista negra de EEUU figuran al menos tres personas relacionadas al caso maletas
3
Gobierno y 10 alcaldes avanzan en la Agenda 50-50
4
Gobernador Loza entrega equipos de rayos X modernos para el Viedma y el materno infantil
5
Fiscalía investiga como asesinato muerte de un hombre hallado en Valle Sacta

Más en País

29/09/2026
Gobierno y 10 alcaldes avanzan en la Agenda 50-50
El presidente de la Asociación de Municipalidades de Bolivia (AMB), Mauricio Barba, informó que se prevé un financiamiento adicional al presupuesto 2026 para...
Ver más
29/09/2026
Paz anuncia respaldo del BM para impulsar el 50-50
El presidente se reúne este martes con los alcaldes de las ciudades capitales y de El Alto, para tratar de la distribución de recursos financieros entre la...
Ver más
El comandante de las Fuerzas Armadas (FFAA), Víctor Hugo Balderrama, aseguró ayer que los militares y la Policía están listos “para defender al pueblo y la Constitución”, tras el ultimátum lanzado...
Ver más
29/09/2026
Ante amenazas de Evo, el Gobierno y FFAA anuncian el uso de la fuerza
El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, rechazó ayer las acusaciones de Estados Unidos (EEUU), país que decidió revocarle la visa y  y lo acusó de “abusar de sus cargos públicos al solicitar y...
Ver más
29/09/2026
Fiscal rechaza que EEUU lo vincule con narcos; Gobierno dice que investigará
En la lista emitida por el Gobierno de EEUU, sobre los 13 bolivianos que tienen prohibido el ingreso a dicho país, se hallan dos juezas que beneficiaron a dos implicados en el caso maletas y una...
Ver más
29/09/2026
En la lista negra de EEUU figuran al menos tres personas relacionadas al caso maletas
El vicepresidente Edmand Lara convocó a una sesión de la Asamblea Legislativa para el lunes 5 de octubre a las 15:00, para considerar el informe del Gobierno de Estados Unidos que veta a 13...
Ver más
29/09/2026
Lara convoca a sesión de Asamblea para considerar el caso de los vetados por EEUU
En Portada
29/09/2026 Seguridad
EEUU anuncia nuevas sanciones contra otros 20 funcionarios de Bolivia por hechos de corrupción
El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció que impondrá restricciones de visa a otros 20 funcionarios bolivianos presuntamente implicados en hechos de...
vista
30/09/2026 Mundo
Vuelo de FlyDubai a Israel desviado por pelea entre pilotos
Un avión comercial de FlyDubai, programado desde Dubái, en Emiratos Árabes Unidos, con destino al aeropuerto Ben Gurion, cerca de Tel Aviv, en Israel, tuvo que...
vista
29/09/2026 País
Gobierno y 10 alcaldes avanzan en la Agenda 50-50
El presidente de la Asociación de Municipalidades de Bolivia (AMB), Mauricio Barba, informó que se prevé un financiamiento adicional al presupuesto 2026 para...
vista
29/09/2026 País
Con una solemne misa de exequias, Sucre despide a monseñor Ricardo Centellas
En una solemne eucaristía celebrada en la Arquidiócesis de Sucre, se dio el último adiós al monseñor Ricardo Centellas, quien en vida fue arzobispo de esta...
vista
29/09/2026 País
Diálogo Gobierno- choferes entra en cuarto intermedio; habrá estudio de costos en cada departamento
El diálogo entre el Gobierno y la Confederación de Choferes de Bolivia entró en cuarto intermedio y se definió que las autoridades nacionales irán a todos los...
vista
29/09/2026 Seguridad
Deudos recuperan restos de 6 muertos en Viacha
Son víctimas de las explosiones en un cuartel. “Ya tenemos certeza evidentemente de (que) los restos humanos pertenecen exclusivamente a estas seis personas...
vista
Actualidad
La comisión interventora de YPFB recurrirá a la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y...
Ver más
09/11/2026 Economía
Agetic rastreará a 300 usuarios por desvío de combustible en YPFB
La ciudad de Cochabamba amaneció este miércoles con una llovizna y un día nublado. El Servicio Nacional de Meteorología...
Ver más
30/09/2026 Cochabamba
Cochabamba con un día nublado; tendrá una temperatura máxima de 22 grados
El vocero presidencial, José Luis Gálvez, informó que el Gobierno boliviano oficializó la solicitud a su par de Estados...
Ver más
30/09/2026 País
Restricción de visas: El Gobierno oficializó la solicitud de información a EEUU y deja el futuro de Mariaca a la ALP
Un avión comercial de FlyDubai, programado desde Dubái, en Emiratos Árabes Unidos, con destino al aeropuerto Ben Gurion...
Ver más
30/09/2026 Mundo
Vuelo de FlyDubai a Israel desviado por pelea entre pilotos
Deportes
La selección boliviana de fútbol ya se encuentra en territorio argentino para enfrentar este miércoles a la Albiceleste...
Ver más
29/09/2026 Fútbol
La Verde ya está en Argentina para enfrentar a la Albiceleste
El desarrollo de los XIII Juegos Deportivos Suramericanos volvió a desnudar la fragilidad estructural del deporte...
Ver más
29/09/2026 Multideportivo
En Santa Fe se ratifica que Bolivia enfrenta limitaciones deportivas
La Selección Nacional de fútbol cayó ante Paraguay ayer en Washington (EEUU), donde se estrelló contra la dupla...
Ver más
28/09/2026 Fútbol
Bolivia cae frente a Paraguay 2-0 y se alista para Argentina, el miércoles
Bolivia repitió la hazaña conquistada en Cochabamba 2018, después de que este sábado el equipo masculino integrado por...
Ver más
26/09/2026 Multideportivo
El equipo masculino de ráquetbol conquistó la medalla de oro tras vencer a Argentina por 2-0
Tendencias
La imagen del Tilcayo, el felino silvestre recientemente reconocido como una especie distinta, ya forma parte de la...
Ver más
29/09/2026 Ciencia
El Tilcayo entra a la Photo Ark de National Geographic y entra al archivo mundial
“La gente piensa que como vivimos en la selva tenemos bastante agua, pero la realidad es esta”, dice con decepción...
Ver más
28/09/2026 Medio Ambiente
Amazonía sin cauce: minería, ganadería y deforestación dejaron a comunidades sin agua para beber
Una fruta que rara vez aparece en las listas de alimentos recomendados para la salud cognitiva podría proteger el...
Ver más
24/09/2026 Salud
La fruta que neurólogos recomiendan para cuidar el cerebro después de los 50 años
Los investigadores Paola Nogales-Ascarrunz y Enzo Aliaga-Rossel fueron reconocidos por el Gobierno Autónomo...
Ver más
23/09/2026 Ciencia
Reconocen a científicos de la UMSA que descubrieron a Tilcayo, felino de Yungas
Doble Click
La cuenta regresiva para la decimonovena Feria Internacional del Libro de Cochabamba (FILC) 2026 ha comenzado.
Ver más
29/09/2026 Cultura
La Feria Internacional del Libro apuesta por el cuento clásico
La música folklórica, el teatro, el cine y el baile tienen supremacía en la agenda cultural cochabambina en la semana...
Ver más
28/09/2026 Cultura
Semana 40: Destacados artistas nacionales animan la agenda cultural
Empiezo por el final, que es donde el libro muestra su honestidad. Después de casi trescientas páginas desarmando el...
Ver más
28/09/2026 Cultura
Santa Cruz S.A. Agronegocio y mito empresarial
Cada año que pasa la Feria Internacional del Libro de Cochabamba (FILC) se expande. Este año, la decimonovena edición...
Ver más
27/09/2026 Cultura
El Primer Festival Internacional de Literatura realza la 19va versión de la FILC