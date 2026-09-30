Tribunal Agroambiental instruye intervención en áreas afectadas por la minería

País
ERBOL
Publicado el 30/09/2026 a las 21h26
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El Tribunal Agroambiental ordenó a cuatro ministerios y al Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) presentar un plan integral de intervención en las zonas afectadas por la actividad minera, principalmente en los ríos Madidi, Madre de Dios y Tuichi. El documento debe ser presentado en un plazo de 10 días, desde la notificación, y puesto en marcha en los siguientes 15 días.

“Primero es que tienen que presentar el plan de intervención integral de estas zonas afectadas. Y segundo, en 15 días tiene que poner(lo) en (ejecución)”, explicó a la red Erbol la presidenta del Tribunal Agroambiental, Roxana Chávez Rodas.

Chávez aclaró que el plan deberá ser formulado a partir de un análisis situacional de las zonas afectadas, que estará a cargo de los ministerios involucrados y permitirá definir las acciones de intervención para cada lugar. La resolución fue emitida el viernes, pero las notificaciones están aún en curso.

La resolución alcanza a los ministerios de Defensa, Gobierno, Minería y Metalurgia, Planificación del Desarrollo y Medio Ambiente, además del Sernap. También dispone suspender la recepción, tramitación y otorgamiento de solicitudes de contratos administrativos mineros en las zonas señaladas.

Asimismo, la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) deberá verificar, en un plazo de 60 días, las operaciones auríferas con derechos vigentes y suspender aquellas que no acrediten licencia ambiental. La Autoridad de Fiscalización y Control de Cooperativas (Afcoop) deberá suspender cualquier registro o actualización de cooperativas auríferas que operen en estos ríos.

El Tribunal también ordenó al Ministerio de Salud, junto con el Instituto Nacional de Estadística (INE), universidades públicas y otras entidades, elaborar un diagnóstico sobre las comunidades indígenas expuestas al mercurio y desplegar brigadas móviles en un máximo de 10 días hábiles. Chávez advirtió que el incumplimiento de las resoluciones será remitido al Ministerio Público.

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