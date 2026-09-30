TSJ crea juzgados especializados en corrupción y crimen organizado

País
CORREO DEL SUR
Publicado el 30/09/2026 a las 18h38
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El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dispuso la creación de juzgados especializados en materia de corrupción y crimen organizado, como parte de una reestructuración del sistema penal que busca optimizar la atención de este tipo de procesos en el país.

La decisión fue anunciada por el presidente del TSJ, Romer Saucedo, quien informó que la Sala Plena aprobó dos acuerdos orientados a la refuncionalización de los juzgados penales.

“Quiero informar a toda la población boliviana que, por disposición de nuestra Sala Plena, el día de hoy se han aprobado dos acuerdos para establecer la refuncionalización de juzgados en materia penal. Esto implica que a partir de la fecha se crearán juzgados especializados que conocerán materia anticorrupción y además conocerán delitos vinculados con el crimen organizado”, explicó.

 

Adecuación

Según la autoridad judicial, la medida responde a la situación actual del Órgano Judicial y contempla la selección de perfiles especializados para asumir estos despachos, principalmente en el departamento de Santa Cruz.

“Esto obedece a la situación por la que está atravesando nuestra institución y para ello se seleccionarán los mejores perfiles de aquellos jueces que van a conocer estos delitos, principalmente en el distrito de Santa Cruz. Ante esta situación también es importante informar que estos jueces se dedicarán de manera exclusiva a conocer este tipo de delitos”, precisó.

Saucedo añadió que los jueces restantes serán redistribuidos para atender causas ordinarias, así como casos vinculados a violencia contra mujeres, niñas, niños y adolescentes. Asimismo, anunció que el Consejo de la Magistratura deberá emitir nuevos títulos para formalizar la especialización de estos operadores de justicia.

“Los demás jueces conocerán los delitos ordinarios y los delitos que estén vinculados a hechos de violencia contra la mujer, niños, niñas y adolescentes”, señaló.

 

“Refuncionalización”

En el caso de Santa Cruz, donde operaban 28 juzgados de instrucción con competencia amplia, la reestructuración reducirá su alcance para concentrarlos en materias específicas. “Estos serán reducidos, reitero, a jueces especializados en materia anticorrupción y contra el crimen organizado”, sostuvo.

La medida también contempla el fortalecimiento institucional con apoyo internacional para la capacitación de los nuevos jueces. “Recurriremos a la cooperación internacional para fortalecer la formación académica de los jueces especializados a partir de la fecha”, afirmó el titular del TSJ.

Finalmente, el presidente del TSJ anunció el despliegue de la Unidad de Transparencia hacia Santa Cruz para verificar actuaciones judiciales y, de ser necesario, remitir antecedentes a instancias disciplinarias y al Ministerio Público. “El compromiso de toda nuestra Sala Plena es contundente en relación a asumir acciones necesarias que permitan consolidar una nueva administración de justicia”, concluyó

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