Administración Trump apoya firmemente al Gobierno del presidente Paz ante medidas contra el narcotráfico

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, informó que la Administración Trump respalda con firmeza las medidas de la Justicia y el Gobierno boliviano contra el narcotráfico. Las declaraciones se dan luego que 14 exfuncionarios y exfiscales de la Justicia boliviana fueran aprehendidos, presuntamente involucrados en casos de narcotráfico.

"La administración Trump se mantiene firmemente junto al presidente Rodrigo Paz Pereira y al gobierno democráticamente electo de Bolivia mientras toma acciones audaces y decisivas para combatir el narcotráfico, la corrupción sistémica y el crimen organizado transnacional en Bolivia", se lee en la cuenta de X de Rubio.

La noche del miércoles 30 de septiembre y la madrugada del 1 de octubre, la Justicia y la Policía boliviana realizaron operativos que lograron la aprehensión de 14 personas: cuatro autoridades de nivel jerárquico de la Fiscalía General, entre ellas, Roger Mariaca, exfiscal General del Estado; seis funcionarios de la Fiscalía de Santa Cruz que pretendían sacar información de la casa de Mariaca; y otros cuatro que estarían tratando de sacar fajos de dinero en una ambulancia del domicilio del exfiscal general.

"La semana pasada en la histórica reunión de líderes del Escudo de las Américas, Estados Unidos reafirmó explícitamente su compromiso inquebrantable de salvaguardar la gobernanza democrática y la seguridad en nuestra región contra la influencia desestabilizadora de redes armadas narcoterrorista", sumó la autoridad estadounidense.

Rubio además subrayó que las acciones de Bolivia demuestran el tipo de liderazgo necesario para hacer que nuestro hemisferio sea más seguro, más fuerte y más próspero.