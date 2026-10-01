Asamblea adelanta el debate sobre el caso Mariaca para el viernes

Ante la ausencia del vicepresidente Edmand Lara, que visita España en una misión oficial, el presidente del Senado, Diego Ávila, adelantó la sesión del pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) en el que se tratará el caso de Roger Mariaca para este viernes 2 de octubre a las 9:30, según un reporte de Unitel.

Mariaca fue aprehendido la noche del miércoles en el aeropuerto de Viru Viru, en Santa Cruz, sindicado de liderar una organización criminal que protege al narcotráfico.

Lara había convocado en primera instancia a los senadores a diputados a sesionar el lunes 5 de octubre con el argumento de que había solicitado por vía diplomática un informe sobre la denuncia del Departamento de Estado, que señaló al fiscal Mariaca de proteger el narcotráfico y, en consecuencia, le retiro la visa.

En el punto 1 de la convocatoria se lee: “conocimiento y consideración de informes oficiales sobre la aprehensión del fiscal General del Estado, así como los antecedentes institucionales, jurídicos y constitucionales vinculados al hecho”.

La convocatoria difundida en el grupo institucional del Senado este jueves es firmada por Diego Ávila, que es presidente del Senado y cumple la función de presidente en ejercicio de la ALP ante la ausencia en el país de Lara, que está de viaje en Europa.

Inicialmente estaba programada una sesión de la ALP para el lunes 5 de octubre; sin embargo, con esta nueva convocatoria se adelanta para mañana.