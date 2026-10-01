Evo sobre Mariaca: “Se ratifica que aquí en Bolivia gobierna Estados Unidos, buscan salvar a Cerimedo, Paz y familia”
El expresidente Evo Morales afirmó este jueves 1 de octubre que las recientes aprehensiones del fiscal general del Estado, Roger Mariaca, y del fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, confirman, a su criterio, que “aquí en Bolivia gobierna Estados Unidos”, al considerar que se trata de una “intervención abierta y directa”.
Durante su programa radial, Morales cuestionó además que estas acciones tendrían como finalidad “salvar a Fernando Cerimedo”, el exasesor presidencial, y sostuvo que, para ello, se estaría definiendo a quiénes perseguir y detener, al tiempo que mencionó la situación de algunos exministros. “Y salvar a Cerimedo es salvar a, lo digo, Paz y familia”, señaló el exmandatario
Evo Morales: “Se ratifica que aquí en Bolivia gobierna Estados Unidos, buscan salvar a Cerimedo, Paz y familia”.