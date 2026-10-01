Gálvez lanza un mensaje a quienes protegen al narco: "Esto recién comienza"

La tarde de este jueves, el vocero presidencial, José Luis Galvez, declaró que hay una organización criminal que se ha incrustado en el Ministerio Público para dar protección al narcotráfico. Aseguró que el operativo realizado desde la noche del miércoles es un parteaguas en el país, porque “esto recién comienza” en la guerra contra el narcotráfico y contra quienes están involucrados en su protección.

“A todos los que se pongan del lado del narcoterrorismo, los vamos a perseguir. Quiero decirles, que esto recién comienza. Vamos a ser firmes. No hay privilegios”, declaró Galvez con una firmeza pocas veces vistas.

Con esas palabras, el vocero presidencial aseguró que el operativo realizado la noche de este miércoles y que derivó en la detención de 14 personas, entre ellas 4 autoridades, es el inicio de una acción contra quienes llegaron a proteger y a facilitar actividades del narcotráfico desde sus esferas de poder.

El vocero del presidente Paz declaró que el gobierno tiene un mensaje para funcionarios designados, autoridades electas, servidores públicos, efectivos policiales que “solo se puede estar del lado de la ley”.

Tras la detención del ahora exfiscal general del estado Roger Mariaca, exfiscal de Santa Cruz Alberto Zeballos y exfiscal Superior Martín Irusta, además de un mayor de policía, José Luis Galvez dijo que la hipótesis es que en el Ministerio Público se instaló “una organización dedicada a la protección del narcotráfico”.

“Este caso es muy grave, estamos hablando de la utilización de instituciones del estado para dar protección al narcotráfico”, insistió Gálvez.

El funcionario explicó que en los operativos se cumplió con la confiscación de los teléfonos celulares de cada uno de ellos y que los dispositivos serán desdoblados para profundizar la investigación. Por ello, insistió: “Esto recién comienza”.

Finalmente, agregó que las cuatro autoridades fueron detenidas la noche del miércoles en flagrancia, es decir, en plena comisión del delito, porque en su condición de autoridades del Ministerio Público protegían al narcotráfico.