Gobierno no reconoce a Luis Montaño como Fiscal General, la nueva autoridad debe ser elegida por la Asamblea Legislativa

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Los Tiempos Digital
Publicado el 01/10/2026 a las 13h02
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El ministro de Gobierno, Marco Oviedo, aclaró este jueves que será la Asamblea Legislativa Plurinacional la instancia que elegirá al nuevo Fiscal General del Estado, luego de la aprehensión de Roger Mariaca y Alberto Zeballos, quienes fungían como Fiscal General y Fiscal Departamental de Santa Cruz.

La aclaración surge tras el anuncio de Luis Montaño, quien se autonombró este jueves como Fiscal General interino, mientras que Mabel Andrade fue posesionada como Fiscal Departamental de Santa Cruz.

Montaño argumentó que le corresponde la suplencia en el cargo por ser el fiscal superior más antiguo dentro del Ministerio Público.

Consultado si el Gobierno reconoce a Montaño como Fiscal General, el ministro Oviedo precisó que la designación definitiva corresponde al Legislativo.

“No, mañana es la Asamblea la que decide. No se puede autonombrar fiscal interino. Será la Asamblea de donde emerge el nombramiento del fiscal general la que tendrá que decidir mañana en una sesión que está convocada”, afirmó.

Respecto a la legalidad de la captura ejecutada la noche del miércoles contra Mariaca y Zeballos por indicios de vínculos de corrupción y favorecimiento al narcotráfico, la autoridad fue enfática.

El Ministro Oviedo brindó las declaraciones en el marco de la "Misión Mariana 2026", una jornada de fe, reflexión y unidad que reúne a servidores policiales, personal militar y a la comunidad.

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